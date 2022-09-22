桃園聯結車追撞15輛大小車！5人受傷　駕駛驚魂：剎車失靈

▲潘姓男子22日上午7時許駕駛聯結車，行經大溪區永昌路往國道3號大溪交流道時，失控追撞前方停等紅綠燈車陣。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區22日上午在國3交流道附近發生聯結車追撞造成15輛汽機車受損車禍，肇事的潘姓男子辯稱疑似剎車失靈，追撞前方停等紅綠燈的車陣，造成包括15輛汽機車等大小車輛受損與5人受傷事故，其中3人輕傷送醫治療，另2人則傷勢輕微未送醫，肇事原因仍由大溪警方調查釐清中。

大溪警方指出，60歲的潘姓男子上午7時許駕駛聯結車準備往國3大溪交流道方向行駛，行經永昌路國3聯絡道時，失控追撞前方正在等待紅綠燈車陣，造成包括1輛聯結車、2輛小貨車、11輛轎車與1輛機車遭推擠受損，造成5人受傷，其中3人輕傷送醫治療，另2人則傷勢輕微未送醫。

意外發生後，大溪警分局交通分隊趕往處理，先將3人受傷情況較為嚴重者送醫治療，另2人則傷勢較為輕微未送醫，但車輛受損情況不一，肇事的聯結車駕駛潘姓男子辯稱，疑似剎車失靈失控追撞才造成意外。

大溪警方局初步調查，疑似聯結車剎車失靈導致追撞前方車輛，警方呼籲，車輛應定期保養維持良好車況，以維自身與其他用路人安全，至於真正肇事原因仍待調查釐清。

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