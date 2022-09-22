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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊植斗批劉建國違法使用農地逾10年　「根本是地方政治黑暗面」

▲▼國民黨台北市議員參選人楊植斗，到北檢告發林智堅碩士論文涉剽竊。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨台北市議員參選人楊植斗。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市議員參選人楊植斗日前踢爆民進黨雲林縣長參選人劉建國論文違法封存至2024年，22日更爆料，劉建國位於斗六市公明路上競選總部為農地，如今卻被違法使用當成服務處10年以上，狠嗆「劉建國根本就是地方政治的黑暗面，面對自己違規的行為寬以待己。」

楊植斗表示，日前接獲民眾檢舉，稱劉建國服務處設置在特定農業區的農舍內已10幾年，過去這裡原本是一片農田，且地目從未變更過，自從劉建國投入選舉後，竟從農地長出競選辦公室，至少違法使用10年以上。

楊植斗指出，劉建國早在2012年11月就已違法使用農地，當作自己的服務處，每當選舉時就立即轉換為競選總部使用。換句話說，最遲自2012年開始，這棟「農舍」就猶如「商辦」的存在，與農業經營、農業產銷毫無半點關係可言，完全違反使用規定。

楊植斗更舉歷史資料痛批，前高雄市長韓國瑜先前選總統時，在雲林也爆發農舍爭議，但韓馬上就自行將農舍拆除，當時劉建國辦公室轟「不足以擔任大位」；然而，這次迴力標打了回來，劉建國會展現怎樣的危機處理能力，還是像論文一樣龜縮神隱？

楊植斗狠嗆，「劉建國根本就是地方政治的黑暗面，有錢買週刊幫自己打廣告，說自己總愛好打抱不平，辦公室也曾經義正嚴詞的指控藍營違法使用農地，但面對自己違規的行為卻寬以待己，現在該用什麼樣的標準檢驗自己？」

針對楊植斗指控劉建國論文涉抄一事，劉建國競總發言人林廉貴說明，南華大學旅遊管理研究所規定研究生畢業前，一定要有與論文相關的研討會或期刊接受發表的證明，因此劉建國將論文投稿於研討會，當時掛為第二作者，國民黨忙著潑髒水之前，應先釐清國民黨桃園市長參選人張善政研究案抄襲，以及南投縣長參選人許淑華論文案抄襲的事情。

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