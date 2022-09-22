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中華大學「CP值奪冠」排行榜曝！台大排第37　學者：算法不客觀

▲中華大學。（圖／翻攝google map）

▲中華大學「CP值」引發熱議，學者認為指標和社會主流有落差，不夠客觀。（圖／翻攝google map）

記者許敏溶／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安澄清論文疑雲卻引發學歷戰，事後向中華大學道歉，而中華大學昨（21日）接受道歉，聲明中提及中華大學「CP值」是公私立大學連續4年第一，引發熱議。而依照該校算法，大學CP值前3名都由私校包辦，龍頭台大僅拿到第37名。學者指出，第一次看到使用CP值計算，推測學校想凸顯其亮點，但這相對比較主觀，和目前社會主流使用政府單位畢業生月薪或年薪指標有落差，也不夠客觀。

高虹安日前為澄清論文疑雲，卻引發學歷戰，面對各界批評聲浪，高虹安昨上午錄影向向中華大學師生致歉，中華大學、學生會皆欣然接受道歉，但校方更發表聲明當中，提到「若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一。」引發各界熱議，也被網友酸CP值是這樣用的。

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▲中華大學聲明稿。（圖／中華大學提供）

▲中華大學聲明稿中提及，「CP值」是公私立大學連續4年第一，引發熱議。（圖／中華大學提供）

而根據中華大學資訊工程系資料探勘實驗室說明，學校CP值的計算是利用去年大學考試入學分發委員會的各校指考分數，比對104人力銀行的「系友薪資行情」統計，其中指考分數是採用最低錄取分數除以採計科目加權總計，之後將平均薪資及平均分數正規化，以薪資百分比排名減去分數百分比排名即算出CP值。

依今年度中華大學公布資料，以此算法CP值最高的前4名大學都由私立學校包辦，分別為中華大學、元智大學、中國文化大學、淡江大學，第5名則為國立聯合大學。至於傳統的名校頂尖大學排行不高，成功大學排名第19、交通大學排名第21、清華大學排名第34、龍頭台灣大學更是僅排第37。

對於中華大學的「CP值」算法，銘傳大學前程規劃處處長王智立坦言，第一次看到使用CP值來計算，可能是學校想要凸顯其亮點，但這種指標相對比較主觀，和目前社會主流看法有落差，也不符大家預期，因為絕大多數大學比較有共識的指標，都是使用教育部、勞動部等單位的指標，也就是畢業生的月薪或年薪收入去呈現，這是比較客觀性指標，也是大家比較能接受。

王智立進一步表示，使用CP值指標，是一個很創新或前衛觀點，但相對比較主觀性，就像到餐廳用餐，可能有些人認為好吃，有些人認為不好吃，無法呈現其客觀性，絕大多數大學，都是使用政府的畢業生實質月收入或年收入的薪資指標，這是比較客觀性指標，也是目前社會主流比較能接受的。

中華大學「CP值分析」排行
 1 中華大學 62.72
2 元智大學 55.93
3 中國文化大學 49.15
4 淡江大學 45.76
5 國立聯合大學 40.68
6 真理大學 40.68
7 逢甲大學 35.6
8 國立臺灣海洋大學 32.2
9 東海大學 30.51
10 實踐大學 30.51
11 義守大學 27.12
12 大葉大學 27.12
13 中原大學 25.42
14 大同大學 25.42
15 國立宜蘭大學 23.73
16 長榮大學 22.03
17 國立中央大學 13.56
18 銘傳大學 13.56
19 國立成功大學 8.48
20 東吳大學 8.47
21 國立交通大學 6.78
22 臺北醫學大學 6.78
23 慈濟大學 5.09
24 國立臺東大學 5.09
25 國立中山大學 3.39
26 國立彰化師範大學 3.39
27 高雄醫學大學 3.39
28 玄奘大學 3.39
29 靜宜大學 1.7
30 明道大學 1.7
31 國立陽明大學 1.69
32 輔仁大學 1.69
33 中國醫藥大學 0
34 國立清華大學 -3.39
35 國立中興大學 -3.39
36 世新大學 -3.39
37 國立臺灣大學 -5.09
38 長庚大學 -6.78
39 南華大學 -8.48
40 中山醫學大學 -10.17
41 國立嘉義大學 -10.17
42 國立政治大學 -11.86
43 佛光大學 -13.56
44 國立東華大學 -16.95
45 國立體育大學 -16.95
46 國立臺灣體育運動大學 -20.34
47 國立臺北大學 -32.2
48 國立臺中教育大學 -32.21
49 國立中正大學 -35.59
50 國立臺北教育大學 -37.29
51 國立高雄大學 -37.29
52 國立屏東大學 -37.29
53 國立臺灣藝術大學 -38.98
54 國立金門大學 -38.98
55 國立暨南國際大學 -40.68
56 亞洲大學 -40.68
57 國立臺南大學 -45.76
58 國立臺灣師範大學 -47.46
59 國立高雄師範大學 -66.11

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