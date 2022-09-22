假檢警又來了！桃園婦被「監管帳戶」　警方行員聯手阻詐16萬

▲祈姓老婦遭假檢調詐騙欲滙款。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名81歲祈姓老婦人，遭假檢調以資料被冒用涉及刑案為由，打算監管其帳戶要求滙16.2萬元，老婦擔心被沒滙款會被抓去關，乃前往郵局滙款，行員察覺有異不但阻滙還通報警方處理，經員警勸說並與詐騙歹徒聯絡通話，但對方馬上掛斷電話，祈婦始驚覺遭詐放棄滙款保住老本。

▲▼員警連忙勸說阻詐，並與詐騙歹徒通話詢問，但對方立刻掛斷，祈婦始恍然大悟遭詐騙。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員侯屹涵、黃詠沂20日11時許擔服巡邏勤務，接獲派案轄內介壽路一段之郵局行員報案稱有疑似遭詐騙案件，隨即趕往現場處理，郵局行員表示一名祈姓婦人前往領了新臺幣16萬元要匯款，行員察覺有異不讓祈婦匯款，祈婦就回家了，員警了解後擔心祈婦再被詐騙，查證資料後立即前往祈婦住家。

祈婦表示今日接到一通市內電話，一名佯稱是檢察官的男子表示，祈婦個人資料已被冒用涉及刑案，已經在偵辦，再誘騙祈婦加LINE聯絡，再誆稱欲協助其暫緩執行及分案處理，再以要監管祈婦帳戶為由，要求祈婦匯款16萬2000元至指定帳戶，祈婦一時心急便急欲至郵局匯款。

員警告知祈婦此為典型的「假冒檢警監管帳戶」之詐騙手法，但是祈婦因還身陷詐騙話術，擔心如果沒匯款會被抓，對警方說法不相信，員警立即以祈婦電話撥打LINE與對方聯絡，詢問是哪一縣市的檢察官、股別等，但是對方馬上掛斷電話，祈婦始恍然大悟，員警並幫忙將該LINE封鎖，還好被郵局行員擋住，成功防阻其遭詐騙，保住祈婦辛苦存下的老本。