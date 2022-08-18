桃園阿北手捧3百萬現金「匯款買魚貨」　行員火速報警成功阻詐

▲林姓老翁攜帶黑色背包裝著現金300萬，由友人陪同到銀行準備臨櫃匯款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1名88歲林姓老翁攜帶現金300萬，準備匯入某帳戶稱「買魚貨」，但員警查詢該帳戶有異常資金流動的狀況，明顯係詐騙手法，但老翁堅信不會被騙，但經員警反問「買300萬的魚要幹嘛」，並舉出為詐騙帳戶等相關事證詳細說明，終於說服林姓老翁放棄匯款，成功阻詐。

▲▼員警據報趕到與行員苦勸，終讓老翁放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵所17日接獲金融機構報案，表示民眾有異常匯款狀況，且不願接受行員勸導，請警方派員協助。警員鄭志宇及楊凱傑立即趕抵現場，據瞭解，林姓老翁攜帶黑色背包裝著現金300萬，由友人陪同到銀行準備臨櫃匯款，行員關懷詢問時，他表示要買魚貨用的，行員察覺有異，經查詢受款方帳號已被通報警示帳戶，行員與其友人多方勸導，但老翁說自己不會受騙，「這個年紀不要騙人算好了」，仍堅持要匯款。

員警向老翁詢問匯款細節，但老翁仍舊十分抗拒，不願說明受款人是誰，只說已經認識3個月的朋友不會騙他，急切的說請員警不要阻止他賺錢，員警反問「買300萬的魚要幹嘛」，發覺應是投資型詐騙，立即提出相關案例苦勸老先生不要相信陌生人的不實資訊，把一輩子心血付諸流水，經過大家接力說明，老先生終於同意放棄匯款。

警方呼籲，投資應循正當管道，勿輕信不明資訊，以免成為詐騙受害人。