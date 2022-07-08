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社會 社會焦點 保障人權

敘利亞女軍官送愛的禮物卡海關　他開心抱66500元衝郵局夢碎

▲越籍男子受詐編前匯款，員警前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

▲越籍男子為網路戀人前往匯款，員警前往勸阻。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

在桃園市觀音工業區工作的37歲阮姓越南籍移工，透過網路交友軟體認識一名自稱敘利亞軍官的韓籍女子，女子表示要送一份「愛的禮物」給他，需付新台幣66,500元才能從海關領出。被愛沖昏頭的阮男信以為真，7日前往郵局欲匯款，所幸機警的行員聽到「軍醫」、「包裹」、「海關」等關鍵字，研判他可能遭詐騙，於是向警方報案，聯手攔阻詐騙。

▲▼經員警舉例說為常見詐騙手法，男子才驚覺上當受騙，立即停止匯款。（圖／大園警分局提供）

▲▼經員警舉例說為常見詐騙手法，男子才驚覺上當受騙，立即停止匯款。（圖／大園警分局提供）

▲▼經員警舉例說為常見詐騙手法，男子才驚覺上當受騙，立即停止匯款。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所於昨日13時許，接獲轄內郵局通報，有一名男子欲臨櫃匯款6萬6,500元，行員對其關懷提問，但男子為越籍人士，只能用不流利的中英文進行對談，而行員在男子的回答中聽出「軍醫」、「包裹」、「海關」等關鍵字，研判他可能遭詐騙，於是請警方到場協助。

警員丁偉哲、王麒暐獲報前往關心，經檢視阮男的手機交友軟體對話內容，得知有一名自稱敘利亞軍官的韓籍女子，謊稱要送禮物給阮男，但包裹被卡在海關，需要匯款才能領出。員警見狀隨即告知阮男此為常見的詐騙手法，並請翻譯到場協助溝通勸說，阮男才驚覺受騙上當，感謝員警及行員幫他保住來台工作的血汗錢。

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