假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬　行員勸：交往要挑高帥正義警

▲梁姓女子遭到假姪子詐騙前往郵局欲滙款。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所於一天同時接獲郵局及銀行通報，稱有女子臨櫃匯款，懷疑可能遭詐騙行為。於是分別調度員警趕赴現場勸阻，45歲梁姓女遭假姪子詐5萬元；26歲翁姓女子遭假男友投資股票欲滙10萬元，終在警方與行員通力合作下及時阻詐戳破騙局，行員並勸翁女交友要交像警察一樣「又高、又帥的正義之士」。

▲員警及時趕往阻詐。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，中壢區一名梁姓女子收到詐騙集團假冒侄子，以LINE撥打電話給梁女，謊稱缺錢要跟梁女借新台幣5萬元，梁女依指示前往郵局臨櫃匯款，經行員察覺有異進而報案，巡邏員警游淙旭、宋美佳到場後告知其為詐騙集團之慣用手法，經梁女現場撥打侄子電話確認發現並無此事，始驚覺遭騙。

▲▼妙齡長髮翁姓女子誤信網路男友，前往銀行滙款，員警戳破謊言及時阻詐。（圖／中壢警分局提供）

同時間，另一名長髮妙齡的翁姓女子，於交友軟體認識鄭姓男子，鄭男見時機成熟，以新股認購方式進行詐騙，翁女依指示前往銀行中壢分行臨櫃匯款10萬元，經行員察覺有異進而報案，經員警潘張玉辰、呂承宗趕抵，並與鄭姓男子對話詢問：「投資標的為何？」詐騙的鄭姓男子竟支支吾吾好一陣子，之後才勉強回答是在香港掛牌上市的「樂華娛樂股票投資」，警再問：「那該股票的代碼為何？」警方即上網查詢卻查不到該股票，阻詐戳破愛情騙局，翁女方才放棄匯款。

行員則笑笑的勸說梁女:「網路交友不要認識啦！要認識像警察一樣長得又高、又帥的正義之士！」事後，遭詐騙的翁女深深感謝銀行、郵局行員與警方的熱心關切，成功保住多年積蓄，避免自己成為詐騙集團的待宰羔羊。