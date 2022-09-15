　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬　行員勸：交往要挑高帥正義警

▲梁姓女子遭到假姪子詐騙前往郵局欲滙款。（圖／中壢警分局提供）

▲梁姓女子遭到假姪子詐騙前往郵局欲滙款。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所於一天同時接獲郵局及銀行通報，稱有女子臨櫃匯款，懷疑可能遭詐騙行為。於是分別調度員警趕赴現場勸阻，45歲梁姓女遭假姪子詐5萬元；26歲翁姓女子遭假男友投資股票欲滙10萬元，終在警方與行員通力合作下及時阻詐戳破騙局，行員並勸翁女交友要交像警察一樣「又高、又帥的正義之士」。

▲員警及時趕往阻詐。（圖／中壢警分局提供）

▲員警及時趕往阻詐。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，中壢區一名梁姓女子收到詐騙集團假冒侄子，以LINE撥打電話給梁女，謊稱缺錢要跟梁女借新台幣5萬元，梁女依指示前往郵局臨櫃匯款，經行員察覺有異進而報案，巡邏員警游淙旭、宋美佳到場後告知其為詐騙集團之慣用手法，經梁女現場撥打侄子電話確認發現並無此事，始驚覺遭騙。

▲▼妙齡長髮翁姓女子誤信網路男友，前往銀行滙款，員警戳破謊言及時阻詐。（圖／中壢警分局提供）

▲▼妙齡長髮翁姓女子誤信網路男友，前往銀行滙款，員警戳破謊言及時阻詐。（圖／中壢警分局提供）

▲▼妙齡長髮翁姓女子誤信網路男友，前往銀行滙款，員警戳破謊言及時阻詐。（圖／中壢警分局提供）

同時間，另一名長髮妙齡的翁姓女子，於交友軟體認識鄭姓男子，鄭男見時機成熟，以新股認購方式進行詐騙，翁女依指示前往銀行中壢分行臨櫃匯款10萬元，經行員察覺有異進而報案，經員警潘張玉辰、呂承宗趕抵，並與鄭姓男子對話詢問：「投資標的為何？」詐騙的鄭姓男子竟支支吾吾好一陣子，之後才勉強回答是在香港掛牌上市的「樂華娛樂股票投資」，警再問：「那該股票的代碼為何？」警方即上網查詢卻查不到該股票，阻詐戳破愛情騙局，翁女方才放棄匯款。

行員則笑笑的勸說梁女:「網路交友不要認識啦！要認識像警察一樣長得又高、又帥的正義之士！」事後，遭詐騙的翁女深深感謝銀行、郵局行員與警方的熱心關切，成功保住多年積蓄，避免自己成為詐騙集團的待宰羔羊。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
iPhone 14開賣倒數！　各大電信優惠一次看
梅根氣瘋了！亞契不會獲封殿下　查爾斯三世僅授王子身份
快訊／民眾不適送醫急救！　賴清德追上救護車
快訊／22歲高職生租屋處失去心跳！　警消破門搶救
營養午餐「班班吃石斑」來了！　最快月底上路
闖空門性侵8女逃22年！女星外傭也遭欺辱　孤狼淫賊慘了
封殺！　英女王國葬「又增3國」被列黑名單
果粉昨晚就排隊了！　搶iPhone 14「現場照曝光」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

鬼滅迷必朝聖！《鬼滅之刃 全集中展》　屏東站早鳥票限時搶購

颱風季行道樹健檢　屏東市公所啟動褐根防治大作戰

南消辦消防職人體驗活動　千餘名學生參與體驗

台東縣17、18日開設疫苗接種站　當天接種可獲100元禮券

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬　行員勸：交往要挑高帥正義警

響應交通安全月　屏縣警交通隊「路口安全」創意梗圖出爐

4萬網友認證！台南迪士尼水上氣球爆裂兇手竟然是「殭屍」

縣市施政滿意度調查出爐！花蓮摘3金6銀　徐榛蔚滿意度達8成

擦亮世界的角落！　民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

鬼滅迷必朝聖！《鬼滅之刃 全集中展》　屏東站早鳥票限時搶購

颱風季行道樹健檢　屏東市公所啟動褐根防治大作戰

南消辦消防職人體驗活動　千餘名學生參與體驗

台東縣17、18日開設疫苗接種站　當天接種可獲100元禮券

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬　行員勸：交往要挑高帥正義警

響應交通安全月　屏縣警交通隊「路口安全」創意梗圖出爐

4萬網友認證！台南迪士尼水上氣球爆裂兇手竟然是「殭屍」

縣市施政滿意度調查出爐！花蓮摘3金6銀　徐榛蔚滿意度達8成

擦亮世界的角落！　民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

女貼文想「單純見面」　警上門照片本人差9歲...搜出保險套+KY

換公司年薪成長「85萬→175萬」！妻不屑喊2句　工程師心寒

萌弟討親親！比特犬「甜蜜喇舌」閃瞎媽　網讚：只有不會教的主人

妻子嚇得逃家！男在5歲女兒面前親手鋸斷右腿　聲稱自己是耶穌

美國海關攔截制式手槍+消音器…買家是台灣調查官！超慘下場曝

YouBike狼8天隨機襲胸摸臀16女　北市警罕見填一張表求法官羈押

兩任老闆都種族歧視！保羅無奈發聲　NBA主席未驅逐薩佛有苦衷

野生連千毅現蹤「路邊攤吃麵」！　交保後隔一週…嗨喊：雲林人＋1

不滿醉兄大鬧靈堂　親弟聯手堂弟殺了他！高院因這理由再輕判

林志玲19年前穿「鏈條衣」走秀模樣曝光　黃淑琦經典禮服回顧

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

地方熱門新聞

南警取締改裝噪音車

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

假男友幫投資...妙齡女險遭詐10萬

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙

6.5萬鐵粉相挺！「社頭人俱樂部」版主參選民代　

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

黃偉哲以台南果乾盛情款待龐培歐

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

縣市施政滿意度出爐　花蓮囊括3金6銀

台東衛生局：重複確診有法定條件

台東縣開設疫苗接種站　這2天接種可獲100元禮券

民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

更多熱門

相關新聞

別戀愛沖昏頭！3招擁有吸男魅力

別戀愛沖昏頭！3招擁有吸男魅力

男女交往戀愛的時候，大部分的女孩都會因為戀愛沖昏了頭，為對方付出所有，但最後卻沒有辦法增進兩人之間的感情，反而還導致分手；以下盤點3個戀愛應該擁有的技巧，能讓彼此感情加溫的同時，又擁有自己的個人魅力。

雲林女網愛「韓籍醫師」　匯7萬機票錢被勸阻

雲林女網愛「韓籍醫師」　匯7萬機票錢被勸阻

「交友門檻超高」星座Top 3

「交友門檻超高」星座Top 3

阿北捧300萬買魚貨　行員警方聯手阻詐

阿北捧300萬買魚貨　行員警方聯手阻詐

他生前分兩次領80萬　家屬疑遭詐怒批行員無作為

他生前分兩次領80萬　家屬疑遭詐怒批行員無作為

關鍵字：

假姪子假交友真詐騙行員交友正義的警察」

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

26歲男星消失8年在跑外送

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面