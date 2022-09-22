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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸稱統一後實施一國兩制　陸委會：台灣前途由台灣人決定

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人馬曉光21日稱，兩岸統一後，將在台灣實施「一國兩制」，台灣社會的經濟化、市場化會更加完善，發展空間更大。對此，陸委會回應，台灣前途由2300萬台灣人民決定，不會任由對岸插手，「我們有決心、信心捍衛國家主權與民主自由。」

陸委會表示，中共涉台系統再次宣傳充斥「一廂情願、罔顧事實」的促統舊調與虛假謊言，對惡意侵犯台灣的粗暴行徑推諉其過，此種政治炒作只是一場為中共領導人「二十大」延任的內部造勢，與台灣人民無關，「我民眾絕不會接受任何侵犯我主權的政治主張與路徑；此更印證北京當局長期僵化失敗的對台工作與侷限思維，對兩岸關係發展及區域和平毫無正面意義。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，中華民國是主權國家，中共政權從未一日治理過台澎金馬，其以刻意扭曲事實的「一中原則」，妄稱對台主權，完全違反國際法與事實現狀，是台海情勢動盪不安的危險主因。中方藉非法軍演、法律經濟報復，挑戰國際秩序，企圖脅迫台灣人民，行徑極其惡劣。

陸委會更指出，民主體制與威權專制本質上根本無法相容，北京當局「一國兩制」的陳腔濫調，只是證明中國共產黨一黨專制的缺陷，台灣民眾早已明確拒絕。

陸委會強調，國際社會應共同關注、警惕與遏止北京專制政權對外擴張、挑戰全球規則秩序的冒進、不負責任危害行徑，台灣致力維護台海和平、堅持「兩岸互不隸屬」、堅拒「一國兩制」，這才是當前的台海現狀。

陸委會還說，「台灣前途由2300萬台灣人民決定，不會任由對岸插手，我們有決心、信心捍衛國家主權與民主自由；正告對岸認清事實，以和平、理性智慧的方式化解分歧。」

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