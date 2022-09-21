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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸經貿10年翻一倍！　馬曉光：台灣對大陸貿易依存度居高不下

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。國台辦發言人馬曉光、朱鳳蓮、中央台辦研究局局長仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，聚焦對台工作和兩岸關係發展情況。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共中央宣傳部於今天（9月21日）上午10時舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮介紹中共黨的十八大以來對台工作和兩岸關係發展情況。談及兩岸經濟交流及經貿合作目前發展情況，馬曉光指出，「兩岸的貿易金額十年翻了一番，台灣對大陸貿易依存度居高不下。」

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲中央台辦副主任陳元豐。（圖／記者任以芳攝）

陳元豐首先介紹，十年來，兩岸貿易和台商對大陸投資顯著增長。2011年兩岸貿易額為1600.3億美元，2021年兩岸貿易額增至3283.4億美元，十年間翻了一番。截至2011年，台商投資大陸專案累計85772個，到2021年底，台商投資大陸專案累計達到124142個，十年間增長44.7%。大陸穩居台灣最大出口市場、最大貿易順差來源地、台商投資第一大目的地。

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲中央台辦宣傳局局長馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

談到兩岸經貿合作有哪些豐碩成果？中共中央宣傳局局長馬曉光列出四個特點。一是兩岸貿易金額十年翻了一番，台灣對大陸貿易依存度居高不下；二是台商投資大陸保持增長的勢頭，呈現大專案多、科技含量提升的積極變化。

三是兩岸經濟融合發展走深走實。2018年以來，先後出台促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」、「26條措施」，助力台胞台企發展的「11條措施」、「農林22條措施」，以及擴大開放台灣居民在大陸申設個體工商戶的政策，助力台胞台企分享更多大陸發展機遇、享受更多同等待遇。

大陸支援台胞台企參與「一帶一路」建設、國家區域重大戰略和區域協調發展戰略。支援福建探索海峽兩岸融合發展新路，支援其他臺商集聚地方對臺先行先試。引導兩岸企業在資金、技術、管理、標準、品牌、渠道等領域加強合作。幫助臺商臺企拓展大陸內需市場。江蘇、浙江、福建等地上千家台企享受各類稅收優惠，數百家台企獲得工業轉型升級、綠色製造、智慧製造等專項資金支援。截至2022年6月，有41家台資金融機構獲批合格境外機構投資者（QFII）資格，有53家臺企在大陸上市。

四是兩岸經貿合作平台增多，成效顯著。兩岸企業家峰會有力推動兩岸企業合資合作，成為兩岸最重要的企業家交流合作平台。在安徽合肥、福建廈門與泉州設立海峽兩岸積體電路產業合作試驗區，在山東設立海峽兩岸新舊動能轉換產業合作區，在廣西、湖北、四川、江西和湖南設立5個海峽兩岸產業合作區，支援昆山深化兩岸產業合作試驗區開展對台先行先試。截至2021年，5個海峽兩岸產業合作區共有台資專案350多個，總投資額超1000億元人民幣。

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。由中央台辦副主任陳元豐、宣傳局局長馬曉光、研究局局長仇開明、宣傳局副局長朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

▲中央台辦宣傳局副局長朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

談及近幾年兩岸各領域交流合作人員來往，吸引台灣青年來大陸發展有哪些成果？中共中央宣傳局副局長朱鳳蓮指出四方向。

第一，2015年實施台胞來往大陸免簽註政策，全面實施卡式台胞證，當年達到985萬人次峰值。2020年以來，受到新冠肺炎疫情因素和民進黨當局設定政治障礙的影響，線上交流已經成為兩岸同胞交流互動的主要形式，兩岸各界每年透過線上線下相結合的方式開展近千場交流活動。

第二，同等待遇政策不斷深化，落實同等待遇。包括制發台灣居民居住證、取消台灣居民就業許可證、擴大台胞在事業單位就業試點、擴大對台招生、保障台胞在大陸參與職業資格考試和社會保險、台胞在大陸免費接種新冠肺炎疫苗等。

第三，每年有大量台胞來到大陸尋根問祖。每年有上千人次的台灣演藝人員參與大陸廣電視聽節目和影視製作，台灣少數民族也參加第十一屆全國少數民族傳統體育運動會。

第四，基層民眾和青年群體已經成為兩岸交流的主力軍，現在兩岸的交流已經更多面向基層民眾、面向年輕一代。

展望未來，朱鳳蓮指出，將出台更多的惠台利民政策措施，持續為兩岸各界交流合作創造有力條件，促進兩岸同胞加深相互瞭解，增進互信認同。

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