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大陸 大陸焦點 特派現場

陸反制美打「台灣牌」　朱鳳蓮：針對台獨和外部勢力不是台灣同胞

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。國台辦發言人馬曉光、朱鳳蓮、中央台辦研究局局長仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日主題聚焦對台工作和兩岸關係發展情況。中外媒體關注美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發兩岸動盪，解放軍進行「圍台軍演」引起 台灣民眾憂慮。大陸方面如何應對美國打「台灣牌」？大陸中央台辦副局長朱鳳蓮今（21）日重申，大陸方面採取一系列反制行動，主要針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，不是廣大台灣同胞，並且強調「台獨」是絕路，只會把台灣同胞推入險境。

朱鳳蓮表示，美國等外部勢力打「台灣牌」，不斷虛化掏空一個中國原則，縱容「台獨」分裂勢力冒險挑釁，把台灣當做遏制中國發展進步、阻撓中華民族偉大復興的棋子，導致台海形勢緊張持續升級，嚴重損害台灣民眾利益福祉和光明前途。

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。國台辦發言人馬曉光、朱鳳蓮、中央台辦研究局局長仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

▲中共中央台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮指出，「美國國會眾議長佩裴洛西今年8月不顧中方強烈反對，執意竄訪中國臺灣地區，是臺美勾連的嚴重升級，是對中國主權和領土完整的嚴重侵害，是對一箇中國原則和中美三個聯合公報的嚴重違背，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏，是美國對中國作出嚴肅政治承諾的背信棄義，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤訊號。我們對此給予嚴厲譴責和強烈抗議，並採取了一系列堅決有力的反制行動。」

她特地強調，我們採取一系列堅決有力的反制行動，針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕不是廣大台灣同胞。「『台獨』是絕路，只會把台灣同胞推入險境。」

另外，談到民進黨提出「兩岸互不隸屬」論，美國不斷虛化掏空一中原則之下的嚴峻台海局勢。中共中央台辦研究局局長仇開明指出，原因是民進黨當局堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，美國一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，變本加厲「以台制華」。

▲▼ 大陸中宣部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（21）日由中央台辦副主任陳元豐介紹黨對台工作和兩岸關係發展情況。國台辦發言人馬曉光、朱鳳蓮、中央台辦研究局局長仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

▲中央台辦研究局局長仇開明 。（圖／記者任以芳攝）

仇開明表示，「我們要徹底揭露，以正本清源還其本來面目，無論是『互不隸屬』謬論，還是美方掏空一個中國原則，都是試圖歪曲台灣問題的性質和現狀、否定一個中國原則。」

他進一步說，中美兩國建交以妥善處理解決「台灣問題」為前提，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中美三個聯合公報明確闡述了美國在「台灣問題」上所做的承諾。美國政府在1972年《上海公報》中明確表示「美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

仇開明指出，美國對這一立場不提出「異議」。在1978年《中美建交公報》中明確承諾，「美方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係”，“美國承認中國立場，即只有一箇中國，台灣是中國的一部分」。

最後，仇開明指出，近年來美方卻在不斷虛化掏空一個中國原則，公然違背其在中美三個聯合公報中就一個中國原則作出的承諾，開歷史倒車，我們堅決反對。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題。

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