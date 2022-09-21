路透社：中國願為「和平統一」做最大努力　幾周前在台灣周邊軍演

▲國台辦發言人馬曉光強調，中國願為「和平統一」做出最大努力。（圖／記者任以芳攝）

記者林彥臣／綜合報導

《路透社》報導指出，國台辦發言人馬曉光21日表示，中國願意盡「最大努力」爭取與台灣「和平統一」，之前北京在台灣附近進行了為期數周的軍事演習。

報導指出，中國聲稱民主管理的台灣是「自己的領土」，台灣政府拒絕中國的主權主張，並表示只有台灣人民才能決定他們的未來。

上月初美國眾議院議長南希佩洛西訪問台北後，中國一直在台灣附近進行演習，包括向台灣附近海域發射飛彈。

▲路透社指出，幾周前中國才在台灣周邊實施軍演。（圖／路透）



國台辦發言人馬曉光在下個月召開的「五年一次」的共產黨代表大會之前，在北京舉行的記者會上說，中國願意為實現「和平統一」做出最大努力。

馬曉光強調，「祖國必須統一，也必然統一，中國保衛領土的決心堅定不移。

中國為台灣提出了「一國兩制」模式，類似於1997年前英國殖民地香港回歸中國統治的模式。

馬曉光表示，台灣可以有一個「不同於大陸的社會制度」，確保他們的生活方式得到尊重，包括宗教自由，但這是「在確保國家主權、安全和發展利益的前提下」。

民調顯示，台灣所有主流政黨都拒絕了「一國兩制」提議，而且幾乎沒有公眾支持，尤其是在北京於 2020 年對香港實施《國安法》引發抗議之後。

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