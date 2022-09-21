「統一後台灣可實行不同社會制度」衝熱搜第一　陸網喊：希望一國一制

▲福州馬尾港附近的「一國兩制」大型看板。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者魏有德／綜合報導

中共中宣部今（21）日舉行「中國這十年」系列主題記者會，向外界介紹，按照「和平統一、一國兩制」的方式實現祖國統一，將給台灣同胞帶來的福祉和利益。中央台辦宣傳局長馬曉光表示，「兩岸統一後，台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度。」引起大陸網友熱議。

▲中共中央台辦宣傳局長馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光指出，「一國兩制」是實現國家統一的最佳方針，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情，「是最具包容性的方案，是和平的方案，民主的方案，善意的方案，共贏的方案。」

此外，馬曉光也強調，兩岸統一後，台灣可以實行不同於祖國大陸的社會制度，「台灣同胞可以在和平安寧的狀態下生活和工作。祖國大陸將更有條件、更好地照顧台灣同胞。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將在台灣真正當家作主，參與祖國建設，盡享發展紅利。」

對此，大陸網友在微博上熱烈討論，話題一度衝上熱搜榜榜首位置。部分網友認為，「不要，一個國家必須一個制度」；「現在不同意了，想要一國一制」；「希望一國一制」；「先統一後再說」。

也有許多網友表示，「一國兩制有利於穩定」；「支持國家決定！」；「和平統一才有一國兩制」。