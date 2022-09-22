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高虹安遭圍剿！高嘉瑜逆風補血「未來滿有機會」：這次處理明快

▲高嘉瑜獻上鼓勵，「繼續努力啦」。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、記者屠惠剛攝）

▲高嘉瑜隔空鼓勵高虹安，「繼續努力啦」。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書、記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安日前開記者會澄清論文，卻意外引發學歷戰。在綠營側翼一陣圍剿下，民進黨立委高嘉瑜逆風直言，高虹安這次的處理滿明快的，「繼續努力啦，畢竟在新竹市長三腳督的情況之下，未來還是滿有機會的。」

對於戰學歷風波，高嘉瑜在政論節目《少康戰情室》直言，學歷可能是人生的一部分，但長大之後，能力、待人處事等，這些綜合起來更為重要，同時也幽默自嘲「我媽常說，我學歷100分，生活0分，就是學歷不代表你的生活能力或其他的，大概看我房間就知道了。」

高嘉瑜接著說，「其實大家也知道，她（高虹安）過去不是從政，是工程師等等，我覺得人生的劇本從來不是寫好的，她意外地踏入政壇，然後竟然選新竹市長，還有可能選上」、「她這一次的處理，我覺得算是滿明快的，就立刻出來、理直氣壯的，在記者會把她所有的資料都公布出來」。

▲高虹安向中華大學道歉。（圖／中華大學學生會提供）

▲高虹安向中華大學道歉。（圖／中華大學學生會提供）

高嘉瑜認為，儘管高虹安在過程中，確實有語病被抓到，「但我聽起來，她很明確指得就是說，相較於別人，她覺得她是禁得起檢驗的。」

最後，她也逆風幫補血，「雖然有經歷一些波折，我覺得...她就是繼續努力啦，畢竟在新竹市長三腳督的情況之下，未來還是滿有機會的。」

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