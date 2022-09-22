中華大學CP值排名第一！　網試算看懂了「台大超低」

▲中華大學。（圖／翻攝自Google maps）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安20日在記者會上秀出學歷，但因提及「不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」挨轟，事後她拍影片道歉，中華大學學生會也已接受。值得一提的是，就有不少網友看完中華大學發出的聲明後，對「CP值」排名第一的說法感到匪夷所思。

中華大學昨（21）日發布聲明稿，先提到校方接受高虹安的道歉，至於演講是否如期舉辦或延期，校方會尊重學生會決定，「希望各界不要因選舉扭曲發言，造成學校的困擾及傷害校友的感情」。

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而聲明稿的第二點，中華大學指出，「根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一。」最後校長劉維琪也鼓勵學生要有自信，精進學業、陶冶品德，以贏得社會對中華大學畢業生的認同。

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▲中華大學聲明稿。（圖／中華大學提供）

值得一提的是，中華大學口中的CP值是以「畢業平均薪資和指考分數」來計算，且還強調是排名第一。因此，這席話就在網路上引發不少討論。

就有網友在PTT的Gossiping板上，以「中華校友如何看待CP值」為題發文，提到畢業平均薪資除以指考分數來計算CP值，中華大學畢業假設領28K、指考平均20分；台大若以指考平均80分回推，等於薪水要領11萬元以上才能達到一樣的CP值。

▲網友直喊，按照這樣的計算方式，台大CP值很低。（資料照／記者許敏溶攝）

底下就有不少網友直呼，「不用考就可以念的CP值無限大」、「那7分就可以上的，CP值不就爆表」。而在其他篇討論文當中，也有不少網友表示，「原來還有跟分數算CP值這招」、「中華>>>>>>清華」、「CP值還蠻幽默的」、「台大當公務人員的CP值一定超低」、「CP值？太有創意了吧！要不要用學費算一下」、「台大CP值超低，分母太大」。

另外也有不少網友在《ETtoday新聞雲》粉專底下討論，「本次選舉最大贏家『中華大學』，光是學校行銷廣告費就省了不少錢」、「坦白說我覺得中華大學是這次選舉裡面最衰的大學吧」、「其實這聲明很高明，既不會對高學歷者引戰，而且懂得發揮優勢，讓與自身同等學歷也有同感自豪」、「CP值應該是用學費低、出社會薪水高才能這樣計算吧」、「CP值高沒毛病啊！分數高低是其次，個人努力才是關鍵」、「畢業後取得的薪資與其他公私立大學無差，這點聽起來挺厲害的」。

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