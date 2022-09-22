綠營狂轟高虹安「戰學歷」　高嘉瑜逆風：繼續努力啦

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日為駁論文抄襲爭議卻意外身陷「戰學歷」風波，民進黨立委高嘉瑜則表示，其實記者會聽起來，高虹安很明確是說相較於「別人」，她的學位經得起檢驗，鼓勵高虹安「繼續努力啦！」新竹市長三腳督，未來還是滿有機會勝選的。

高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文，與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處。高虹安公布校方信函，強調這是惡意指控，並在記者會上稱「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。我們從頭到尾就是認認真真對待每一件事情，我覺得選舉也不要選到沒有人性。」

高虹安此言一出，隨即遭到放大檢視，21日一早坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉，但強調整段記者會綠營只節錄出「北一女台大不說，我們師大也是榜首進去，不是像中華大學夜間部」，刻意把後面的「還要去做台大的這個碩士的灌水，我們從頭到尾就是認認真真的對待每一件事情」忽略掉，斷章取義、帶風向、轉移焦點的做法令人遺憾，之後受訪甚至一度為此掉淚，強調她只是想澄清自己不是前新竹市長林智堅。

高嘉瑜在電視節目《少康戰情室》說，學歷可能是人生一部分，但長大之後，能力、待人處事，才是更重要的，高虹安從工程師意外踏入政壇，這次插曲她處理的滿明快的，理直氣壯，而且把資料都公布，讓大家看到她的態度，雖然過程中也確實有語病被抓到，但聽起來很明確，她是說相較於別人，自己經得起檢驗。

