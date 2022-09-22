1通電話慘了！俄高官兒子爆特權「拒國家徵召」對話曝　老爸急回應

▲俄羅斯總統普丁發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯21日宣布動員30萬名預備役參戰。消息傳出後，YouTube頻道「Popular Politics」假扮俄羅斯官方單位，致電普丁發言人的兒子尼古拉通知徵召報到時間，而尼古拉則是直接回覆，會在另個層面解決這個問題，不會在指定報到地點出現，暗示能動用關係躲過徵召。這讓他的父親緊急回應，要求公布完整對話紀錄，相信兒子是清白的。

They allegedly called the son of Putin's press-secretary Dmitry Peskov, Nikolay, and asked him why he did not respond to the military commissariat summons



Can't prove it's him but the tone of voice is really similar. pic.twitter.com/kQv2WcdcCu — Dmitri (@wartranslated) September 21, 2022

太陽報報導，「Popular Politics」節目主持人尼佐夫斯特夫（Dmitry Nizovstev）假扮成莫斯科徵兵辦公室的安東馬特里諾夫少校（Anton Matrynov），致電普丁發言人佩斯科夫的32歲兒子尼古拉佩斯科夫（Nikolay Peskov）。

尼佐夫斯特夫（假扮軍方）在電話中說「您好，別像上次那樣掛電話了」，面對尼古拉提問的為何打電話過來，「因為尼古拉佩斯科夫先生，我們今天告知徵召消息，也向您發送電子通知，但您並未回覆」，接著告知尼古拉要在隔日上午10點前往徵兵辦公室報到。

Pomažemo majci Rusiji da mobiliše najbolje od najboljih....

Nikolay Peskov...sin

Popunjava Preduslove mobilizacije:

sluzio vojsku u Strateskim Raketnim snagama. RF

Osudjivan za krimanal, razbojnistvo i krađu na 15 meseci robije

Sin Dimtrija Peskova sekretara Putinguza pic.twitter.com/lWbGo70rwt — Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (@ElGrecooos) September 21, 2022

「早上10點我自然不會出現在那裡」，尼古拉佩斯科夫直言，「你必須明白，我是佩斯科夫先生，我去那裡（徵兵辦公室）不太合適」，強調會在另個層面解決這個問題，強烈暗示能動用關係躲過此次徵召。報導指出，上述對話顯示，俄羅斯政治菁英的孩子似乎預期不會被派往戰場前線，與其他數十萬名普通背景的俄國人的命運不同。

尼古拉佩斯科夫曾服役於俄羅斯戰略火箭部隊，符合徵召資格，在上述對話中，他並未提及父親在克里姆林宮任職、擔任普丁新聞秘書一事。不過尼古拉佩斯科夫確實有提到，若普丁下令要他配合徵召，他會服從，「如果我必須保衛祖國，這不是問題，但我必須了解我到那裡的可行性」。

對此，普丁發言人德米特里佩斯科夫（Dmitry Peskov）要求公布這通惡作劇電話的完整紀錄，深信兒子會被證明是清白的。

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