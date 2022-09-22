奪命畫面曝！高雄失智女凌晨出門　家人緊跟竟目睹她被撞飛慘死

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區九如一路與慶雲街口今（22）日凌晨12點發生一起交通事故，一名81歳的失智婦人徒步在路上時，突然遭到一名19歲的機車騎士撞上，當場噴飛10幾公尺遠，經送醫仍不治身亡。據了解，老婦人有失智症，晚上突然跑出門，她的家人怕危險緊跟在後，卻親眼看到她被撞飛，當場嚇傻。

▲高雄失智婦凌晨跑出門，遭到一輛機車撞飛，送醫搶救不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄失智婦凌晨跑出門！家人緊跟目睹竟她被撞飛...送醫搶救不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

當時，吳姓老婦徒步走在九如一路北側想穿越至南側，行走斑馬線在九如一路北側快車道時，卻遭到陳姓男子騎乘機車由九如一路東向西撞上。經警方到場處理測繪，騎士陳男酒測值為零，多處受傷，意識尚清楚，但吳女至醫院已無心跳，經送醫搶救仍不治身亡。

據了解，老婦人患有失智症，晚上卻突然跑出門，家人因為擔心有危險就跟在她後面，沒想到下秒卻驚見她被機車撞飛，當場嚇傻。

▲▼初步研判，機車騎士行經設置閃光黃燈的交岔路口，未暫停禮讓行人穿越道上通行行人。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步研判，機車騎士行經設置閃光黃燈的交岔路口，未暫停禮讓行人穿越道上通行行人，應依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定舉發。至於詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判，全案將依刑法過失致死罪移送偵辦。

警方呼籲，用路人應遵照路權優先次序駕駛，行車多禮讓，平安有保障，另行人及自行車用路人於夜間出門，應穿著亮色服裝或配戴亮光燈飾，以維自身安全。