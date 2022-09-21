蠟筆小新迷快看！最新「21款限量周邊」來了　餅乾盒存錢筒超Q

▲蠟筆小新餅乾盒存錢筒超實用。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

蠟筆小新迷快看過來！就有超商獨家開賣蠟筆小新「最新21款限量周邊」，不管是酒精噴瓶、造型夾子鑰匙圈還是餅乾盒存錢筒等生活小物通通都有，每款皆有可愛圖案，粉絲一定要收藏。

7-11 ibon即日起開放預購「蠟筆小新21款最新周邊」，時下必備「隨身噴瓶組」，分為8款圖案，可裝酒精，還搭配彩色矽膠套繩，掛在包包上超吸睛；「造型夾子」有4款，共有3個扣環可掛鑰匙，且夾式設計能夾在包包夾層裡，方便找取鑰匙。

▲隨身噴瓶組有妮妮跟阿呆。（圖／記者周姈姈攝，下同）



▲餐盤上的蠟筆小新分別穿著睡衣、恐龍裝及動感超人裝。



「美耐皿系列餐盤」有分隔盤、圓盤共3個款式，輕巧美耐皿材質，耐摔不易破；「筆記本」有校車造型可立起當可愛擺飾，絨毛款則為立體設計，觸感超療癒；「餅乾盒存錢筒」有4款造型，為睡衣、恐龍紅、恐龍綠及超人款，可當存錢筒、筆筒或收納小物。

▲造型夾子含3個扣環可掛鑰匙，方便夾在包包夾層裡。



蠟筆小新粉也一定要衝「蠟筆小新30週年期間限定店－甜點世界大冒險」，就在臺中驛鐵道文化園區舉辦最終站，和前面的場次不一樣，除了有可愛的甜點造型之外，台中最終站還特別結合鐵道及火車元素，即日起至9/25止甜蜜登場，免費入場逛到爽。

▲「蠟筆小新30週年期間限定店-甜點世界大冒險」最終站在台中，7米高巧克比精神堡壘超可愛。（圖／有你共創提供，下同）



▲蠟筆小新春日部列車站。



▲甜甜酸酸芒果鳳梨聖代繽紛可愛。

全園區共打造7個30週年蠟筆小新「甜點世界大冒險」場景，包含高達7米的巧克比精神堡壘，並融合台中在地景點（帝國糖廠、台中公園、綠川）的甜蜜造景，以及經典再現娃娃車區與餅乾區，商品區還有超過150項周邊，就等粉絲來收藏。

▲帝國糖廠造景。



▲台中公園造景。



▲現場還有超過150項周邊。

