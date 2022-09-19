超商獨家「5款迷你相機」！布丁狗、巴斯光年超Q　還有唐老鴨吸塵器

▲7-11將於9/21起開放預購5款迷你兒童數碼照相機。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

迪士尼粉絲快看！就有超商即將開賣限量「迷你數碼照相機」，共有巴斯光年、ELSA、小熊維尼等造型，相機小小一個超可愛，還真的能拍照、錄影，還有「唐老鴨手持型無線吸塵器」，大頭唐老鴨設計萌翻天，隨著吸力改變還會變換眼神。

7-11獨家推出5款「兒童數碼照相機」，將於9/21起開放ibon預購，分別是巴斯光年、布丁狗、小熊維尼、ELSA及鋼鐵人，相機體型縮小超可愛，可拍照、錄影支援MicroSD卡，採用USB充電，內建還有多款授權圖框，還附贈專屬吊繩，掛在身上或包包都吸睛。

▲分為布丁狗、鋼鐵人、ELSA、巴斯光年與小熊維尼造型，背帶也有專屬圖案超可愛。



▲相機內建授權圖框，可以拍出超多可愛的照片。



同樣於9/21起開放ibon預購的還有「唐老鴨手持型無線吸塵器」，以超可愛的大頭唐老鴨為設計，眼神會隨著吸力改變，吸力13000Pa，採用Type C充電，唐老鴨粉絲一定要收藏。

▲唐老鴨手持型無線吸塵器會隨著吸力大小改變眼神。



迪士尼粉絲今年也一定要衝台南，超大型迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」即日起至10/30止在安平遊憩碼頭登場，最大亮點就是漂浮在河上的15公尺高巨型TsumTsum，且碼頭周邊還有許多結合台南意象的迪士尼主題拍照藝術裝置。

▲「米奇與好朋友CHILL遊台南」在安平登場，看得到巨型TsumTsum。（圖／記者蔡玟君攝，以下皆同）

▲現場還有許多迪士尼拍照造景。

另外，在碼頭一隅還設有一座米奇光球森林，入夜後會打上七彩燈光超夢幻，而在米奇光球森林一旁則設有迪士尼主題快閃商店，以TsumTsum商品為首，從大型玩偶、提袋、充電盤、音樂盒等通通都有，集結上百種迪士尼周邊商品，同時還有紀念幣、娃娃機、姓名貼紙製作機等，還能製作TsumTsum姓名印章，迪士尼粉絲一定要來。

▲米奇光球森林晚上會點燈。

▲迪士尼快閃主題商店集結上百種周邊。