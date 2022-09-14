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超商獨家！「我不是胖虎」10款限量周邊來了　夜燈一拍就亮超療癒

▲▼我不是胖虎最新周邊。（圖／7-11提供）

▲「生氣拍拍夜燈」一拍即亮。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

超可愛的胖虎來了！就有超商推出「我不是胖虎」10款限量周邊，以立體胖虎造型打造公仔隨行杯、45cm大頭抱枕、拍拍夜燈等多款療癒小物，還有「胖虎啤酒杯」，分為吃肉組及乾杯組2款造型，只需要加價100元就能帶回家收藏。

7-11即日起展開「3D立體胖虎集點送」活動，首推經典「立體公仔隨行杯」，共有夢鄉、火箭以及海底世界3款，除杯身印有胖虎的憨萌圖素外，杯蓋上也因應主題設計立體造型胖虎公仔，隨身攜帶可愛又環保；超大尺寸的「45CM大頭麻吉抱枕」抱起來超療癒；「絨毛面紙套」有經典胖虎及萌趣小虎造型，絨毛材質觸感舒適柔軟，車用、居家、辦公都適合。

▲▼我不是胖虎最新周邊。（圖／7-11提供）

▲二虎存錢筒底部有圓塞設計，方便拿取零錢。

▲▼我不是胖虎最新周邊。（圖／7-11提供）

▲胖虎啤酒杯免集點，只要加價100元就能帶走。

這次還有首次推出的「生氣拍拍夜燈」，將經典貼圖胖且生氣立體化，雙手叉腰搭配氣噗噗的討拍表情，讓人看了就想快點拍拍，分為白/黃兩種柔和燈光，輕拍即亮；最後則是社群討論度爆表的「胖虎存錢筒」，以高達24cm胖虎疊小虎立體造型，二虎拱手作揖的俏皮模樣超可愛。

另外還有「胖虎啤酒杯2入組」，以憨萌胖虎貼圖搭配虎搭啦、我沒醉、月圓虎圓圓、能吃就是福等逗趣文字，打造吃肉組及乾杯組共2款接地氣設計，只要至門市消費／繳費／EC當筆加購100元就能帶回家（隨機出貨）。

▲▼春上布丁蛋糕推「我不是胖虎」超萌香醇蜂蜜蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛「我不是胖虎」香醇蜂蜜蛋糕來了。（圖／春上布丁蛋糕提供，下同）

人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」也與「我不是胖虎」聯名，強勢推出全新「香醇蜂蜜蛋糕」，以高溫烘烤方式讓蛋糕呈現自然虎紋，並結合「蜜蜂工坊」嚴選蜂蜜，在蛋糕體中加入100%蜂蜜、特製蜂蜜丁，打造豐富甜蜜口感。

▲▼春上布丁蛋糕推「我不是胖虎」超萌香醇蜂蜜蛋糕。（圖／春上布丁蛋糕提供）

▲蜂蜜蛋糕吃得到特製蜂蜜丁。

▲▼春上布丁蛋糕推「我不是胖虎」超萌香醇蜂蜜蛋糕。（圖／春上布丁蛋糕提供）

▲聯名包裝盒可愛爆表。

且在包裝盒上還特意把胖虎、小虎變身可愛小蜜蜂造型，並放上「餓可不成」逗趣字樣，呼應胖虎的吃貨風格；此款蛋糕將於明（15）日於春上門市、官網、7-11預購限量開賣，一次買2顆蛋糕還送胖虎環保提袋1個，鐵粉肯定不能放過。

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