超商最新「2款爆餡泡芙」！滿滿香草、巧克力餡　冰淇淋口感超療癒

▲7-11最新獨家2款爆餡泡芙。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

泡芙控快看過來！就有超商開賣全新獨家2款「爆餡泡芙」，冷凍、回溫後皆能吃到不同的口感，一包就能滿足雙重享受，且每顆泡芙一送進嘴裡就會爆出滿滿的香草卡士達或巧克力內餡，每口都充滿幸福感，9/16起還能享「任選2件83元」。

7-11獨家開賣2款「昂舒巴黎爆餡泡芙」，皆能吃到雙重口感，從冷凍取出即食有冰淇淋口感，稍微回溫後是類似奶油的滑順感，最基本一定要吃的就是香草口味，以法國進口香草籽醬搭配日本卡士達醬，咬下就爆出滿滿內餡，一點都不死甜。

▲香草卡士達內餡濃郁不死甜。



▲泡芙裡包著滿滿的巧克力內餡。



另一款則是因應秋季推出的全新巧克力口味，巧克力由南投人氣名店「18度C巧克力工房」美味監製，嚴選純正比利時巧克力調製卡士達內餡，苦甜適中、口感濃郁滑順；為慶祝新品上市，9/16起至9/20止可享「任選2件83元」優惠。

▲CoCo「酪梨系列」回來了。（圖／CoCo提供，下同）

吃甜點當然要配飲料，人氣手搖飲CoCo狂被敲碗的「酪梨系列」終於回歸，首推經典「酪梨布丁牛奶」，嚴選酪梨打成果泥後加入牛奶、布丁，打造超濃郁滑順口感，每一口除了奶香外，還有布丁的咕溜口感，好喝到不行。

加碼還要喝CoCo創意「酪梨百香果昔」，同樣選用酪梨果泥，搭配酸甜百香果，肯定要趁著夏末喝最過癮。

▲CoCo酪梨系列必嚐鮮加了百香果的「酪梨百香果昔」。