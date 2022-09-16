超商獨賣！「黃阿瑪8款限量周邊」來了　限時5天直接加購帶回家

▲7-11推出「黃阿瑪的後宮午茶門市集點送」活動，「可擦手圍裙＋隔熱手套組」超療癒。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

瑪民們快看過來！就有超商攜手「黃阿瑪的後宮生活」推出8款限量周邊，結合下午茶全新圖案，開發翻轉收納包、烤箱、輕量摺疊購物車等生活小物，且為了讓粉絲快速收藏，超商還祭出限時5天快閃購，消費不限金額，結帳時報手機號碼即可直接加購。

7-11將於9/21起展開「黃阿瑪的後宮午茶門市集點送」活動，看準民眾喜愛體驗烘焙樂趣，推出「9L恆溫烤箱」，具70-250°C無段式恆溫控制，60分鐘定時功能，透明可視玻璃門設計，方便看顧料理；觸控式的「電子料理秤」，玻璃鏡秤盤易擦拭，具7種模式轉換功能，長時間未使用會自動關機；「可擦手圍裙+隔熱手套組」布面防潑水、防油汙殘留，隔熱手套還是貓咪大頭設計超級Q。

▲▼「翻轉收納包」可隨意翻面。



外出系列週邊則有超可愛的「翻轉收納包」，摸起來很柔軟，可隨意翻轉變換角色造型，另還有40公升大容量的「輕量摺疊購物車」，附可伸縮拉桿方便移動，摺疊後好收納；為了讓粉絲快速收藏，7-11也將在9/21下午3點起至9/25止祭出「門市快閃購」，消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接加購。

▲▼「9L恆溫烤箱」附烤盤、烤網；「電子料理秤」為觸控式，具7種模式。



▲「輕量摺疊購物車」好拖拉，折疊後好收納。



而今（16）日剛好是國際臭氧層日，7-11也十分重視全球減碳議題，自2017年起領先同業採用ISO 14064-1溫室氣體盤查，總部大樓更進一步於2020年導入ISO 50001能源管理系統認證及使用ESCO節能服務系統，期能達成2025年總部與門市整體營運據點直接與間接溫室氣體排放強度減少占比（基準2020年）減量7%目標，強化低碳營運體質。

▲超可愛「我不是胖虎」香醇蜂蜜蛋糕來了。（圖／春上布丁蛋糕提供，下同）

人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」與「我不是胖虎」聯名，強勢推出全新「香醇蜂蜜蛋糕」，以高溫烘烤方式讓蛋糕呈現自然虎紋，並結合「蜜蜂工坊」嚴選蜂蜜，在蛋糕體中加入100%蜂蜜、特製蜂蜜丁，打造豐富甜蜜口感。

▲蜂蜜蛋糕吃得到特製蜂蜜丁。

▲聯名包裝盒可愛爆表。

且在包裝盒上還特意把胖虎、小虎變身可愛小蜜蜂造型，並放上「餓可不成」逗趣字樣，呼應胖虎的吃貨風格；此款蛋糕即日起於春上門市、官網、7-11預購限量開賣，一次買2顆蛋糕還送胖虎環保提袋1個，鐵粉肯定不能放過。