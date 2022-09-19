超商獨賣！最欠吃「花生巧克力三明治」來了　咬下爆超濃奶油

▲7-11獨家「花生巧克力風味三明治」，咬下是滿滿的花生醬、可可威化抹醬，口感超幸福。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

週一上班有點憂鬱嗎？不如下午就吃個甜點療癒一下！就有超商開賣獨家「花生巧克力風味三明治」，可以一次吃到香濃顆粒花生醬、花生風味鮮奶油、可可威化抹醬等，每一口都超滿足，同步還有2款爆餡泡芙，下午茶這樣吃超過癮。

7-11獨家開賣「花生巧克力風味三明治」，使用KitKat品牌可可威化抹醬搭配巧克力碎片，加上香濃顆粒花生醬與清爽花生風味鮮奶油，一咬下就是滿滿的內餡，還能一次品嚐到巧克力與花生的多層次風味。

▲即日起至9/20止還可享嚐鮮價OPEN POINT會員1點+29元。



同步還有2款「昂舒巴黎爆餡泡芙」，皆能吃到雙重口感，從冷凍取出即食有冰淇淋口感，稍微回溫後是類似奶油的滑順感，最基本一定要吃的就是香草口味，以法國進口香草籽醬搭配日本卡士達醬，完全不死甜；另一款則是因應秋季推出的全新巧克力口味，巧克力由南投人氣名店「18度C巧克力工房」美味監製，嚴選純正比利時巧克力調製卡士達內餡，苦甜適中、口感濃郁滑順。

▲最新2款爆餡泡芙，咬下各會爆出香草、巧克力餡。







▲最新玫瑰鹽、木瓜牛奶冰淇淋來了 。（圖／COLD STONE提供，下同）

美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE」強勢攜手「傳說對決」推出3款聯名冰品，推這杯「木瓜仙子」，首次出現的木瓜牛奶冰有著香甜濃郁木瓜奶香，搭配軟Q小麻糬、鮮乳煉乳，還加入鹹甜奶油餅乾增添口感，一定要搶嚐鮮，再來的「燕尾服黑面俠」則是使用極濃黑玫瑰鹽冰淇淋，口感香濃鹹甜，再加入微苦黑巧克力餅乾、巧克力淋醬，最後以蜘蛛網巧克力片點綴，視覺效果滿分，巧克力控一定會愛。





▲木瓜牛奶冰淇淋是首度出現的新口味。

除外，還有經典款「創始者最愛」也換上聯名造型，口味部分選用奶香冰淇淋搭配布朗尼、胡桃、巧克力醬及焦糖醬，打造香濃滋味，即日起至11/3止限時開吃，且期間只要於直營門市出示傳說對決遊戲內COLD STONE公告畫面，即可享有「中杯以上冰淇淋買1送1」，再加碼於LINE官方帳號天天抽免費冰淇淋兌換券、冰淇淋買1送1、桶裝買1送1等多項優惠，每帳號每天限抽1次，數量有限、送完為止。