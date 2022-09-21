國慶紀念品首亮相！價值600元　有限量MIT保溫杯、漁夫帽

▲國慶大會禮賓紀念品首度曝光。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

111年國慶大會禮賓紀念品21日開箱。慶籌會秘書長陳宗彥表示，今年國慶禮賓袋除了必備的貴賓帽及徽章外，特別推出限量台灣製保溫杯及國慶限定口罩，提供給每位受邀參加的貴賓。另將於「中華民國讚國慶」臉書舉辦抽獎活動，讓沒能出席國慶大會的民眾，也有機會獲得國慶紀念品，一同慶祝中華民國生日快樂。

針對國民黨質疑今年度國慶主視覺設計「去國旗化」，陳宗彥受訪澄清，「從來都沒有少過」，且每一年飛過總統府前的國旗一年比一年大，甚至大到必需用非常強韌的紡織布料才能掛上去，「國旗不會消失，只會越來越多」。

陳宗彥指出，今年的國慶貴賓帽，特別將國慶主視覺圖騰、台灣本島最東三貂角燈塔、最西國聖燈塔、最南鵝鑾鼻燈塔、最北富貴角燈塔的圖像及其經緯度，以電繡方式呈現。

今年獨家推出的環保不鏽鋼保溫杯，則選用了屢獲德國IF、日本Good Design等設計獎的台灣在地廠商，並融入今年國慶主視覺設計元素，除為了台灣這片美麗土地的永續發展共同努力，同時也代表向社會傳達愛與溫暖。

陳宗彥表示，國慶禮賓紀念品價值約600元，國慶禮賓紀念品，將於國慶大會現場發送給受邀的來賓，希望讓每位來賓留下難忘的回憶。而為了讓沒能出席國慶大會的民眾也有機會獲得國慶禮賓紀念品，只要到「中華民國讚國慶」臉書追蹤粉專、回答問題、公開分享活動貼文再tag兩位朋友，將抽出20名幸運兒贈送 ，歡迎全民一起參與，祝福中華民國生日快樂。