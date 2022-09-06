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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶主視覺曝光！台日友情50週年 國慶大典藏彩蛋

▲▼國慶主視覺。（圖／國慶籌備委員會提供）

記者陳家祥／台北報導

國慶籌備委員會6日召開記者會，慶籌會秘書長陳宗彥表示，111年的國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，這是台灣這塊土地上，超過2300萬人的共識與目標，藉此凝聚台灣主體意識，堅定國人自我防衛意志。

國慶主視覺「多元匯聚 璀璨未來」，今日上午搶先於中華民國讚國慶臉書曝光，陳宗彥說，今年主視覺主要以線性構成的方式，讓多色的線段向中心匯聚集合，以營造出你我同行、前進的意象，而雙十造型則猶如光榮勳章般，象徵著守土衛國的集體榮耀。

此外，這次使用的「大地綠」與「海洋藍」，代表了台灣美麗的土地及我們所珍視的家園，「暖陽黃」與「天幕青」則表現並肩同行、無所畏懼，一起守護台灣、捍衛民主，綻放璀璨的自由未來。

最後，陳宗彥指出，適逢台日友情50週年，慶籌會與中華文化總會在日本台灣交流協會的協助下，共同邀請日本京都橘高校吹奏部來台參加國慶大會的演出，橘高校在日本享有高人氣和知名度，也是相關比賽的常勝軍，演出風格相當生動活潑，期望透過高中生充滿活力與笑容的精彩演出，能夠為今年國慶帶來有別於過往的歡慶氛圍，也讓世界感受臺日50年來並肩同行的正向能量。

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