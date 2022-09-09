國慶又有3天連假！台鐵今開賣車票銷14.8萬張　東部熱門自強號售光

▲台鐵EMU3000型新美學城際列車熱門班次東部車票已售光。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋連假開跑，台鐵國慶連假車票也同步開賣，截至上午9時已售出14.8萬張車票，東部幹線熱門長途自強號座位已售光。

台鐵今開賣國慶連假加班車，根據統計，截至今日上午9時止，已賣出14萬8,246張訂票，訂票過程順利。台鐵表示，旅客完成訂票後，請務必於2日內(含訂票當日)付款購票。逾期未取之車票，將於9月11日上午9時重新釋出。

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根據訂票情況顯示，東部幹線車票台北往花蓮、台東方向，9月10月8日12時以前，長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，自10月10日12時至20時，長途自強號座位已售完。

西部幹線車票預訂，台北往高雄方向長途各時段自強號尚有座位，高雄往台北方向長途各時段自強號尚有座位。南迴線車票預訂，高雄往台東方向長途各時段自強號尚有座位；台東往高雄方向長途各時段自強號尚有座位。

台鐵表示，10月7、8及10日東線4班實名制列車，將於9月10日(星期六)零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。