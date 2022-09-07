國慶主視覺「Taiwan National Day」　朱立倫批：中華民國去哪了？

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者詹宜庭／台北報導

國慶籌備委員會6日召開記者會，由慶籌會秘書長陳宗彥宣布2022年的國慶主題為「守土衛國你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」。對此，國民黨主席朱立倫7日主持中常會時質疑，國慶主視覺設計為何看不到中華民國、國旗與國號？為何寫「Taiwan National Day」，而非「R.O.C.」？

針對國慶主視覺設計，朱立倫批評，當時武昌起義創建了中華民國，但主視覺設計為何看不到中華民國、國旗與國號？為何寫「Taiwan National Day」，而非「R.O.C.」？民進黨政府為何不讓大家知道中華民國？為何不把中華民國明確告訴全世界？

朱立倫開轟，民進黨只會拼命搞台獨，用這種方式讓大家看不到中華民國，身為執政黨，應該告訴大家這是中華民國的國慶，「而國民黨的立場就是要捍衛中華民國，要守護民主自由，並且維護區域和平。」

而陳宗彥則表示，2022年國慶主題為「守土衛國你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，以「大地綠」、「海洋藍」、「暖陽黃」及「天幕青」4色組成主視覺Logo，並選用線性構成方式，表現臺灣多元族群與人民的凝聚力，以平面的視覺語設計輔助圖形，營造出同行、前進的意象。

▲國慶主視覺。（圖／國慶籌備委員會提供）