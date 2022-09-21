強震頻傳網友憂殭屍展　南美館：殭屍安然無恙大家放心！

記者林悅／台南報導

花東6.85級強震威力驚人，有網友當時正在參觀南美術館殭屍展，網友推特PO文表示當下很可怕，因「殭屍」都動起來了！南美館21日指出，此次強震館內展品狀況目前都算安好，幽魂展只有鬼太郎公仔等小物件有些移位，至於大家最熟悉的跳跳天團那三尊，安然無恙請大家放心。

▲▼花東6.85級強震威力驚人，南美館此次強震館內展品狀況目前都算安好，幽魂展只有鬼太郎公仔等小物件移位，跳跳天團那三尊安然無恙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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南美館指出，3尊殭屍底座鎖很緊，即使當天地震晃動大，但殭屍安然無恙，所有展覽展品也都很安全；館舍部分，有辦公區域跟控室的門闔不起來，圖書資源中心的書掉落，以及同事們辦公室座位稍微有點悲慘，其他都OK，請大家放心。至於館舍部分，則有部分辦公區域的門被震到關不起來。

南美館方也表示，該名網友這則推特上傳後，也引起歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin M Jerzewski）注意，也於推特轉發該則影片，並寫下「台南美術館主辦的鬼鬼祟祟的『亞洲的地獄與幽魂』，台灣島周圍經歷明顯的地震活動，帶來了一些意想不到的特殊效果」。

南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展從6月25日推出，其中以3尊「殭屍」最受矚目，開展以來吸引大批民眾爭睹，該展期預計到10月16日。