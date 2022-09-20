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結婚1年尪性慾急降　人妻怨「20分鐘就結束」想離婚：以前見面就做

▲兩人經常為了房事吵架。（圖／pixabay）

▲兩人經常為了房事吵架。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

性生活也是影響到夫妻感情的因素之一，甚至有可能因為床事不合導致婚姻破裂，一名人妻表示，跟老公交往5年，目前結婚快1年，剛在一起時幾乎天天做，但這兩年頻率下降，老公總說工作累，下班回家就是打電動，而且啪啪啪的時間也很短，不到20分鐘就結束，讓她很猶豫該不該離婚。

原PO在Dcrad上發文，跟老公相差10歲，她26歲老公36歲，是對方的第一任，交往5年後步入婚姻，目前結婚快1年，交往初期幾乎每次見面都會大戰一場，這兩年頻率漸漸下降，兩人也常常為「性」的事情吵架，交往時就有爭吵，結婚後吵更多。

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她透露，老公的工作性質是坐整天，冷氣也是吹整天，下班回家只想打電動放鬆，每天都過一樣的生活，「不得不說除了在那方面讓我沒辦法接受外，其他幾乎是無可挑剔」。結婚之前，她以為性在生活中不會佔太多部分，「但後來我發現我錯了」，反而成為吵架的導火線。

▲▼男女示意圖,男女,示意圖,性愛,情侶,性感,情人,性,感情（圖／CFP）

▲交往初期，兩人只要見面就會滾床單。（示意圖／CFP）

她表示，老公的需求不高，大概1周1次，一旦有需求也很快就結束，「從開始到結束不用20分鐘」，期間兩人溝通無數次，「買保健食品給他吃，或者一起去運動什麼之類的，他永遠有他的藉口」，也看不到任何改變；最近老公提到生小孩的規劃，但她一點都不想，「因為我已經開始後悔結婚了，我不想到時候有小孩時變得更複雜，反而讓這個婚姻變得更難離」。

對此，有網友建議她離婚，「趁沒小孩快離婚啊，性生活很重要，有些人透過性的愉悅跟交流，去確認彼此迷戀跟相愛，妳還年輕沒小孩，一切都還能挽救」、「我生三胎了，我覺得很重要，有愛有性，我需要肉體交流，喜歡看老公舒服的表情跟赤裸與我交纏的樣子」。

也有網友認為，原PO應該找丈夫一起坐下來好好溝通，「你先應該搞清楚他到底是真的性需求不大？一週跟妳一次，其他時間不會自己來？還是年紀大了性功能下降？這也有可能導致他不自信所以不想做，還是對妳性趣降低？他有沒有甚麼特殊性癖好？」

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