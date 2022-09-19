　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士撞狗慘摔骨折！告飼主沒牽繩...牠走在斑馬線上判無罪

▲▼拉布拉多,狗,黑狗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一飼主帶米克斯犬散步沒繫牽繩，過馬路時被機車撞擊導致車禍，因該米克斯當時走在斑馬線上，並沒有妨害交通，主人被判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一許姓男子帶飼養的中型黑色米克斯外出，散步時米克斯跑過馬路，被騎機車的吳姓騎士撞上，米克斯慘遭拖行，吳男身上也受有多處挫傷、骨折。吳男事後指控許男沒繫牽繩、放任狗在車道奔跑導致事故，不過法官勘查監視器，發現米克斯從頭到尾都走在斑馬線上，也未闖紅燈，認為主人並沒有讓寵物妨害交通，判他無罪，全案還可上訴。

吳姓機車騎士指控，他於2019年9月24日清晨5時許行經鳳山區南京路路口時，因許男遛狗不繫牽繩，縱容他的狗在道路奔跑，害他撞到狗而人車倒地，導致頭部外傷、鎖骨骨折、送醫後併發肺炎等傷勢。

飼主許男也被檢方依過失傷害罪起訴。審理時許男喊冤，當時他走在人行道上，狗走在他前面，雖然狗沒有繫上牽繩，但會聽從指令，和他一起在綠燈時慢慢走過斑馬線，並沒有妨害交通，如果吳男當時不超速、不闖紅燈，就不會發生車禍。

法官查看監視器，該米克斯當時沒有繫上牽繩，走到分隔島前的斑馬線上停下來，回頭觀望主人，並由斑馬線起跑奔向衛武營門口方向，被騎機車的吳男猛力撞上，慘遭拖行，和機車一起消失在監視畫面中。

法官認為，該米克斯於事發當時的位置、動向，全程都在斑馬線上，並無起訴書所稱「狗隻奔竄於人車往來之車道」的情形，也無法認定牠有闖紅燈，既然米克斯並沒有違反交通規則使用道路，即便主人未繫牽繩，也難認有妨害交通的過失行為，判處主人無罪，全案還可上訴。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
玉里倒塌小7前「一張暖心照」　千人感動：天佑台灣
桃園最新民調！　鄭運鵬、張善政「差距超緊繃」
震央一路往北！2天內震150次　氣象局曝原因
6.8強震狂搖巨球　101阻尼器「最晃紀錄」不是地震寫的！
美女主播遇震！嬌音求救「好可怕」　強忍慌張站回播報台
快訊／屏東旅館女屍案　男友「環島逃亡」落網了
快訊／「唸完稿就走」挨轟！　蔡英文道歉了
快訊／花蓮發生「規模5.9地震」！　全台超有感
快訊／國家警報大響！規模5.9地震　最大震度5弱
快訊／又震！　全台有感搖晃
崙天大橋斷裂！　農民「堅持過橋」怒喊：不方便啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

玉里地震狂搖！1家7口肉烤到一半驚逃　他慘摔滾4圈…網喊：好痛

陳坤和「被送回逃脫地」中國醫住ICU　逃亡20小時半夜搭小黃移動

要脅說出抽菸而性侵女友輕障女兒！渣男完事丟300元誆交易

桃園男超車失控...撞分隔島烏龜翻！酒測結果慘了

騎士撞狗慘摔骨折！告飼主沒牽繩...牠走在斑馬線上判無罪

殺害女友全台逃竄！他差14.3公里就完成環島...警3天追1300公里

不滿友人傳他「信用不佳」　高雄2男持球棒怒砸店

快訊／屏東旅館女屍案　男友「環島逃亡」3天後落網

大火釀4死22傷...彰化喬友大樓9／20開拆　縣府：全力輔導重建新生

女調查官喊咖啡店老闆不倫　正宮見「妹妹唉唉叫」訊息超崩潰

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

玉里地震狂搖！1家7口肉烤到一半驚逃　他慘摔滾4圈…網喊：好痛

陳坤和「被送回逃脫地」中國醫住ICU　逃亡20小時半夜搭小黃移動

要脅說出抽菸而性侵女友輕障女兒！渣男完事丟300元誆交易

桃園男超車失控...撞分隔島烏龜翻！酒測結果慘了

騎士撞狗慘摔骨折！告飼主沒牽繩...牠走在斑馬線上判無罪

殺害女友全台逃竄！他差14.3公里就完成環島...警3天追1300公里

不滿友人傳他「信用不佳」　高雄2男持球棒怒砸店

快訊／屏東旅館女屍案　男友「環島逃亡」3天後落網

大火釀4死22傷...彰化喬友大樓9／20開拆　縣府：全力輔導重建新生

女調查官喊咖啡店老闆不倫　正宮見「妹妹唉唉叫」訊息超崩潰

花蓮發生5.9級地震　黃偉哲責請工務局盤點台南市橋樑

蔡英文挨轟讓花東官員枯等2小時　侯友宜：災民最希望中央多給關心

【囚民或廉價勞工】更生企業主：提高收容收入、養一技之長

3橋難修！台鐵花蓮=台東路線中斷　得等「1個月以上」才有望通車

台東強震「不正常的地震」　學者籲投入中央山脈「孕震帶」調查

BLACKPINK合體曬神顏！Jisoo低腰褲玩骨盆時尚、Lisa真空西裝超性感

京台科技論壇今登場　劉結一：堅持踐行兩岸一家經營理念

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

化妝遇強震瞬間！邊晃邊逃「掉出南半球」手機全拍下 斯亞驚喊：超大

地震害「電梯2天壞2次」　高雄妹爬31層哭了！網抖：乾脆不回家

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

玉里7-11連夜拆除　「保險櫃」挖到了

玉里小7最新倒塌畫面！他滾地逃命下秒「粉塵衝天」

住家被判違建遭拆…夫妻陳屍家中！新北市府回應了

快訊／落石擊中休旅車　六十石山最新畫面曝

春日國小不敵強震「空橋應聲斷裂」　最新狀況曝

400人困花蓮六十石山　鄉長曝今早最新情況

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

花東一夜11震！　部落「嚇到不敢進屋」直接露宿

崙天大橋斷裂最新畫面曝！農民怒喊：作農不方便啦

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

花蓮玉里超商倒塌！媽媽守護5歲女兒3小時脫困

更多熱門

相關新聞

貴州隔離者巴士翻覆27死！官方急道歉滅火

貴州隔離者巴士翻覆27死！官方急道歉滅火

貴州18日凌晨發生巴士翻覆的重大交通事故，造成27人死亡，20人受傷。官方當天下午證實，巴士為隔離人員轉運車，這起事件再度點燃輿論對於「清零至上」防疫政策的不滿。貴陽市人民政府副市長林剛18日晚急忙出來道歉滅火，「在此我代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，並向全社會作出誠懇道歉。」

強震搖斷南橫公路現場曝　大量土石「堆成坡」

強震搖斷南橫公路現場曝　大量土石「堆成坡」

高雄西子灣比基尼辣妹「街頭洗澡」

高雄西子灣比基尼辣妹「街頭洗澡」

汪從收容所畢業　志工鋪紅毯道別

汪從收容所畢業　志工鋪紅毯道別

好暖心！出門上班有胖瓦斯目送　

好暖心！出門上班有胖瓦斯目送　

關鍵字：

米克斯寵物交通過失傷害

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

快訊／東部地震　全台有感搖晃

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%

6女台南遇震　同步爬行Call男友

錢薇娟不忍了！排球之戰「從贏打到輸」

更多

最夯影音

更多
玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了
10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面