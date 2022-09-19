騎士撞狗慘摔骨折！告飼主沒牽繩...牠走在斑馬線上判無罪

▲高雄一飼主帶米克斯犬散步沒繫牽繩，過馬路時被機車撞擊導致車禍，因該米克斯當時走在斑馬線上，並沒有妨害交通，主人被判無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一許姓男子帶飼養的中型黑色米克斯外出，散步時米克斯跑過馬路，被騎機車的吳姓騎士撞上，米克斯慘遭拖行，吳男身上也受有多處挫傷、骨折。吳男事後指控許男沒繫牽繩、放任狗在車道奔跑導致事故，不過法官勘查監視器，發現米克斯從頭到尾都走在斑馬線上，也未闖紅燈，認為主人並沒有讓寵物妨害交通，判他無罪，全案還可上訴。

吳姓機車騎士指控，他於2019年9月24日清晨5時許行經鳳山區南京路路口時，因許男遛狗不繫牽繩，縱容他的狗在道路奔跑，害他撞到狗而人車倒地，導致頭部外傷、鎖骨骨折、送醫後併發肺炎等傷勢。

飼主許男也被檢方依過失傷害罪起訴。審理時許男喊冤，當時他走在人行道上，狗走在他前面，雖然狗沒有繫上牽繩，但會聽從指令，和他一起在綠燈時慢慢走過斑馬線，並沒有妨害交通，如果吳男當時不超速、不闖紅燈，就不會發生車禍。

法官查看監視器，該米克斯當時沒有繫上牽繩，走到分隔島前的斑馬線上停下來，回頭觀望主人，並由斑馬線起跑奔向衛武營門口方向，被騎機車的吳男猛力撞上，慘遭拖行，和機車一起消失在監視畫面中。

法官認為，該米克斯於事發當時的位置、動向，全程都在斑馬線上，並無起訴書所稱「狗隻奔竄於人車往來之車道」的情形，也無法認定牠有闖紅燈，既然米克斯並沒有違反交通規則使用道路，即便主人未繫牽繩，也難認有妨害交通的過失行為，判處主人無罪，全案還可上訴。