救護車「狂按喇叭+鳴笛20秒」他就是不讓路　法官1原因判免罰

▲台中小客貨車呂姓駕駛因嚴重聽損，沒聽到救護車在後面鳴笛，因阻擋到救護車去路而被吊銷駕照，罰款3600元。（示意圖／資料照）

記者郭玗潔／台中報導

台中有救護車急著要救人，卻在路上被一輛小貨車擋住去路，在後方按喇叭、鳴笛20秒都無法通過，最後等其他車道的車輛開走，救護車才得以通行。路邊民眾見狀檢舉小客貨車，呂姓駕駛因此被警方開罰3600元，並吊銷駕照。呂打行政訴訟討公道，喊冤自己因為重度聽損，根本沒聽到救護車鳴笛。台中地院審理，認為呂男並非惡意擋路，且他確實是以身心障礙身分考上駕照，是合法的駕駛人，因此撤銷呂的處分，判他免罰。全案還可上訴。

判決書指出，呂男駕駛小貨車，於去年11月19日早上10點半行經北屯區北屯路與太原路口，因後方有救護車鳴警號，他卻不馬上避讓，遭民眾以行車紀錄器錄下檢舉，被台中市府警局員警認定違反道路交通管理處罰條例，處罰鍰3600元，並吊銷駕照，1年內不得再考領駕駛照。

呂男不服，提出行政訴訟，表示自己是極重度聽語障人士，領有身心障礙證明，因聽障關係沒聽到後方有救護車警鈴，隨後發覺立即避讓，並非故意不讓路給救護車。

台中市交通事件裁決處認為，呂男既然聽力受限，無法感知緊急或突發路況，以採取合理駕駛行為，代表他的身心障礙病癥足以影響安全駕駛，依法不得駕車，因而呂男就算不是故意不迴避，也有過失。

法官查閱行車紀錄器，當天救護車行駛於內側車道，因呂男駕駛的小客貨車停在內側車道停止線前，外側車道也有車輛，導致救護車無法通行，持續按喇叭示意，直到其他車輛往前開走，救護車才繼續鳴警號、喇叭，繞過呂男的車輛繼續前行，整個過程約20秒左右。

法官認為，呂男右耳平均聽力97分貝、左耳平均聽力110分貝，雙耳均有嚴重聽損，又在車內封閉空間，只能以視覺觀察周遭環境，並非故意不在第一時間讓路給救護車通過。另外，報考汽機車駕照規定為「聽覺機能障礙，經矯正後其優耳聽力損失在九十分貝以上者，僅得報考機車駕駛執照及小型車駕駛執照。」呂男已在身心障礙後依法考取普通小型車駕照，是合法的駕駛人，和有沒有在路上聽到救護車警示音是兩回事，撤銷交裁處對呂男的處分，裁決所還要幫呂支付300元裁判費。全案還可上訴。