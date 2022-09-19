貴州隔離者巴士翻覆「27死、20傷」民怨沸騰！官方急道歉滅火　

▲發生事故的大巴車。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

貴州18日凌晨發生巴士翻覆的重大交通事故，造成27人死亡，20人受傷。官方當天下午證實，巴士為隔離人員轉運車，這起事件再度點燃輿論對於「清零至上」防疫政策的不滿。貴陽市人民政府副市長林剛18日晚急忙出來道歉滅火，「在此我代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，並向全社會作出誠懇道歉。」

據《央視》報導，在9月18日晚上舉行的貴陽貴安新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，貴陽市人民政府副市長林剛通報了三荔高速重大交通事故的情況。此次事故涉事車輛車牌號為貴A75868，為貴州黔運集團有限公司所屬車輛，系抗疫轉運征用車輛，核載49人。該車從雲岩區接送涉疫隔離人員前往黔南州荔波縣隔離酒店進行集中隔離醫學觀察。於9月18日0時10分從雲岩區出發。

通報稱，車上載有47名人員，其中駕駛員1名，隨車工作人員1名，其餘45人均為雲岩區涉疫居民。9月18日2時40分許，車輛行駛至黔南州三都至荔波高速32公里處發生側翻，墜入路旁深溝。截至9月18日21時，事故共造成27人不幸遇難，20名傷者被就近送往醫院救治。

通報強調，目前現場救援工作已完成。傷者救治及遇難人員善後工作正在進行，事故原因正在調查中。

▲貴州18日凌晨發生巴士翻覆的重大交通事故。（圖／翻攝自微博）

林剛表示，「這起重大交通事故給人民群眾生命安全帶來巨大損失，我們無比沉痛、無比自責，在此我代表市委、市政府對所有遇難人員表示沉痛哀悼，向所有遇難人員家屬、受傷人員表示深切慰問，並向全社會作出誠懇道歉。」

林剛表示，「接下來將痛定思痛，全面檢視涉疫人員隔離轉運和交通安全隱患，舉一反三，開展專項整治，堅決遏制重特大事故的發生，統籌做好疫情防控和安全生產各項工作。當前將重點做好以下工作：一是整合各方面優質醫療資源，組建專家組，全力做好受傷人員救治工作；二是加快核實遇難人員身份信息，制定一人一策善後方案，深入細致做好傷亡人員家屬的關心、關懷工作，切實解決實際困難；三是嚴肅認真地配合上級有關部門徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，給全社會一個負責任的交代。」

此事在大陸發生強烈反彈，大量網友留言痛批，「這一切什麼時候才能停止？」、「隔離大巴翻車遇難人數27人，整個貴陽都陽了也不至於有27人死亡。這防疫政策要害死多少人」、「你不關注，我也不關注，大家都不關注。那麼總有一天，我們也會坐上這輛車。不是這輛車就是那輛車」、「駕駛員全身防護服開車，又在半夜工作，極有可能極度疲勞下發生車禍」、「他們沒有陽性、卻沒了性命」。