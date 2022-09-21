高虹安戰學歷！石明謹不忍了「抖傲人背景」一票人驚呆：黃金陣容

▲高虹安戰學歷，石明謹說自己的學歷更傲人。（圖／左記者屠惠剛攝、右翻攝石明謹FB）

記者施怡妏／綜合報導

有「學霸立委」之稱的民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安，被爆料論文涉及抄襲，她大動作召開記者會駁斥，並強調自己的學霸經歷，「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」，被認為是在開戰。對此，知名球評、退休交通警員石明謹喊「要戰學歷，我可是驕傲了」。

高虹安昨（20）日召開記者會，澄清沒有抄襲之外，還突然列出學歷，強調自己是學霸，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。我們今天不是像什麼中華大學夜間部，然後才要去做台大碩士灌水。」

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雖然明顯是在酸前新竹市長林智堅，但也被外界質疑太過於驕傲，此話一出引起討論，高虹安今（21）晨鞠躬致歉，根據聯合報報導，高虹安坦承言論對中華大學師生造成不舒服感受、用詞不精準，向大家說聲抱歉。

知名球評、退休交通警員石明謹就在臉書開酸，「要戰學歷我可是驕傲了。警專老師吳育昇，交大老師葉毓蘭，研究所老師謝立功，研究所校長侯友宜。」貼文一出許多網友驚訝，看似挺綠的石明謹，原來有如此驚人的「深藍背景」，他還在留言區補充，「我同場加映我國中同學游淑慧」。

網友們笑翻表示，「血統怎麼會純成這樣啊，簡直就是史萊哲林學院」、「根本百毒不侵」、「根正苗紅，百年難得人才」、「這個故事告訴我們，一個人的腦子有沒有壞掉，不在於他接受過什麼樣的教育，而在於他自己的選擇」、「哇！堪稱全天下最完美的陣容」、「你還能不歪真厲害」。前台灣基進立委陳柏惟也在底下留言誇讚，「學習歷程表直接滿分」。

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