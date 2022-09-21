▲財經網美胡采蘋。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

記者曾筠淇／綜合報導

新竹市長參選人高虹安昨（20）日說，「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業。」此話一出，網路爆出各種戰學歷、學霸相關討論，財經網美胡采蘋也透露，她常被別人說是學霸，但她其實很長時間都在懷疑自己是笨蛋。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上貼文，提到她經常被別人稱作學霸，「但如果你跟真正的學霸一起長大，其實你會有很長時間懷疑自己是笨蛋嗎？」舉例來說，她以前就很怕小學、中學的智力測驗，怕測出來只有個位數，被其他人發現自己是笨蛋。

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胡采蘋也分享過去經驗，學霸經過其他同學的書桌旁時，會親切俯視對方在做哪道數學題，「然後你已經奮戰半小時的機率題，他看一眼就問，答案是27嗎？當場我就變成碎片了，一秒鐘跟半小時的差別。」

話鋒一轉，胡采蘋則說，後來考上「正常的大學」，才知道其他同學都跟她差不多，「都是笨蛋」，她才終於放心。

貼文一出，也引發底下網友討論，「我在高中時期也是，那群怪物看物理之類的教科書，像在看漫畫書的輕鬆狀」、「觀棋不語真君子，忍住不講很難受」、「遇到真正的天才與地才，才懂得謙虛過日子」、「感到自己很幸運，從小就是笨蛋，周遭的也是」、「學霸又怎樣，又不是不用工作就有錢花，出社會那麼多年了還在炫耀這個真的蠻好笑的」。

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