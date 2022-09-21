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小五兒作業拿到「類甲上」媽笑翻　網揪1點：老師用心良苦

記者黃翊婷／綜合報導

「第一次看到這種評分。」一名媽媽20日在臉書PO文分享，兒子就讀小學五年級，國文作業被老師評為甲上，「上」這個字卻是用虛線構成，讓她覺得很有趣，「直接給甲上不好嗎？」文章公開之後引發網友熱議，認為老師這招其實用心良苦，「想告訴孩子離甲上只差一點點了，再加油」、「怕小孩拿到甲上會自滿，但又怕小孩沒甲上會難過，所以折衷」。

小五兒國文作業拿到「類甲上」，媽笑翻。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO覺得老師給的評分很有趣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

原PO在臉書「爆怨2公社」貼出一張照片並表示，「第一次看到醬（這樣）的評分」，照片中是就讀小學五年級兒子的國文作業，只見老師用紅筆寫上評語「字很用心甲上」，但仔細一看，上這個字居然是虛線，「內（那）個老師，為什麼甲上的『上』要虛線呢？直接給甲上不好嗎？」

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文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言開玩笑，「很心虛吧」、「0.5上」、「類甲上」、「甲的最高，接近甲上，所以虛線」、「紅筆剛好斷水」、「老師很有趣，順便給小孩玩連連看，有心連就甲上，沒空連就只有甲」、「調皮的老師」。

還有網友認真分析，老師這招其實用心良苦，「想告訴孩子離甲上只差一點點了，再加油」、「怕小孩拿到甲上會自滿，但又怕小孩沒甲上會難過，所以折衷」、「應該是想給甲上，但又覺得還少了一點點」。

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