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田馥甄演唱會取消　鐵粉衝高雄「損失3萬元」！鹹酥雞老闆暖打折

▲▼田馥甄高雄演唱會day2。（圖／何樂音樂提供）

▲田馥甄因地震頻傳，緊急宣布取消2場高雄演唱會。（圖／何樂音樂提供）

記者施怡妏／綜合報導

田馥甄高雄演唱會一波三折，先因疫情延期至9月，原訂9日起一連唱4場，卻因前聲音未達理想狀態，緊急延期1週，17日順利開唱卻遇上大地震暫停15分鐘，為了民眾安全，在開唱前4小時緊急宣布最後2場演出取消。一名男網友表示，買了三場田馥甄演唱會，前後損失將近3萬元，買鹽酥雞時遇到暖心老闆，讓他很感動。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，買了三場田馥甄演唱會，先是宣布延期1週，住宿已訂好不能退，怎料這週直接宣布取消，「其實前前後後不算門票大概賠了快3萬，6晚飯店加來回高鐵票，加租車等等」，失望跟生氣都有，待在高雄的晚上，打算吃個宵夜解解鬱悶。

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鹹酥雞店老闆是個爺爺，一看到他就用台語問「肖年欸，你外地人來玩哦？看起來不是高雄人，地震很嚴重耶」，他透露自己是來看演唱會的，但被取消了，爺爺表示「什麼表演啊，有一個叫田馥甄的也取消，聽說影響2萬人」，原PO驚訝回應，自己就是苦主之一，損失慘重。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲這一大袋老闆只算100元。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

爺爺下秒就說，「那這袋收你100（元）就好了，不要客氣，你再推託就不要給我錢了」。原PO內心滿滿感動，「鹽酥雞、魷魚、雞屁股、雞皮、豆干，共100元，是不是對我太好了，謝謝鹽酥雞爺爺補償我的難過」，大喊高雄人超溫暖，「好愛高雄」。

貼文曝光，不少網友敲碗鹹酥雞店址，「高雄人真的很暖，曾經我在路邊胃痛到蹲下，就有路人來問我需不需要幫忙，當下真的差點流淚」、「雖然不是他歌迷，不過這決定也沒錯，只是你確實損失不少，好加在有鹽酥雞」、「阿伯的店在哪，太讚了」、「用新台幣支持阿北」、「那天也有豬排店推出拿取消的那兩場的票換可樂餅一個」、「想知道哪裡的鹽酥雞攤爺爺，號召怒吃」、「我是高雄人，那個阿伯至少優待你30塊」。

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