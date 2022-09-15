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警察杯杯曬暈了！「騎機車1動作」讓網笑翻　10秒影片曝：好可愛


記者施怡妏／綜合報導

「警察杯杯累了嗎？」一名網友貼出一段影片，有名騎著機車值勤的員警，將車停在路邊，先是低頭處理公務，下一秒拿起機車後照鏡的安全帽戴上，不過員警的頭上已經有一頂安全帽了，搞笑的模樣全被拍下，網友們看完影片後笑翻，「防禦加成失敗」、「警察大人辛苦了」。

一名網友在臉書「爆怨公社」貼出一則影片，有名員警穿著制服騎機車停在路邊，坐在機車上低頭處理公務，抬起頭後順手拿了放在後照鏡上的安全帽，才發現自己頭上已有一頂安全帽了，戴不上去第二頂，立刻拿下掛回後照鏡，並尷尬地摸摸自己頭上的安全帽，可愛的模樣全被拍下。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

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▲員警發現戴不上去後，立刻把安全帽放下 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

影片曝光後，網友笑翻直呼「是不是累了」，「這種鳥事我也有做過」、「有點可愛」、「波麗士大人值勤太累了啦」、「加倍保護！加倍安心」、「被太陽曬暈了」、「我曾經戴隱形眼鏡後，忘了自己有戴隱眼還戴眼鏡，想說怎麼這麼模糊」、「他只想要多一點安全感錯了嗎」、「很可愛啊，就跟拿著手機找手機一樣阿」。

不少網友也表示，行駛前戴安全帽是優良好習慣，「博君一笑，至少下意識是戴安全帽，比那些不戴的好很多」、「優良示範，騎車前必戴安全帽」、「雖然博君一笑，但證明這位員警騎車觀念很好，行駛前一定要戴安全帽」、「不過真的以身作則，習慣性帶安全帽，警惕那些不習慣帶安全帽的人，真的很棒」、「安全帽戴習慣的反射動作」。

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