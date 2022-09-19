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露營深夜遇「胖虎唱歌」摧殘！她溝通反被嗆：回家睡覺

一名網友發文抱怨，出外開心露營，結果遇到沒同理心的人。（示意圖／Pexels）

▲一名網友發文抱怨，出外開心露營，結果遇到沒同理心的人。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

許多人在假日都會藉由出外踏青或露營來放鬆心情，不過一旦出入公共場合，還是應具備基本的同理心，才不會造成他人的困擾。一名女網友昨（17日）於網上發文抱怨，出外露營卻遇到晚上10時以後還在大聲吵鬧的人，對方經多次提醒後不但沒有降低音量，竟還反嗆，「要睡覺不會回家睡？」令她相當錯愕。貼文發佈後，掀起討論。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，開心出門露營，卻遇到晚上10時以後還在拿著藍芽麥克風大聲唱歌的人，「遇到了一群露營慶生的人，拿著藍芽麥克風唱著『胖虎的歌聲』。」

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▲網友在臉書抱怨出門露營遇到沒有同理心的人。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

她表示，由於當時已超過晚上10時，其他也在露營的人見狀後紛紛上前提醒，請對方小聲一點，未料當眾人離開後，原PO卻聽到那群唱歌的人反嗆，「要睡覺不會回家睡？我出來露營5、6次都沒有遇過別人投訴太吵。」令她既錯愕又傻眼。

原PO不禁痛批，「你要唱歌不會去錢櫃？要唱多久多『胖虎』都不會有人阻止你，出門露營真的不代表你花錢是老大！」事後她也將此事告知露營區主人，希望能盡快處理，免得給他人持續造成困擾，不過營區主人對此則無奈回覆「我們盡量，（他們）喝瘋了，只能快點讓他們倒下」。

原PO事後將此事告知露營區主人，希望對方能盡快處理。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

▲原PO事後將此事告知露營區主人，希望對方能盡快處理。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

有趣的是，到了隔天早上7時許，昨日和原PO一樣被歌聲吵得受不了的人們，經過那群有著「胖虎」歌聲的人的小木屋時，紛紛大喊「起床，要睡覺回家去睡」，連番指責的聲浪最終讓對方實在睡不下去，也早早起了床。

貼文一出，引發熱議，有網友表示「五點半起床號放起來」、「大悲咒放整晚超渡他們」、「版主去買支大聲公，早上六點拿出來用」、「唱歌就算了，重點是難聽」、「五點看日出時別忘了叫他們一起欣賞」。

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