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3000元禮金變2盒月餅　主管一句「年輕人喜歡」讓他傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

中秋連假剛過，一名上班族15日在臉書PO文抱怨，中秋節前公司原本要給每人發3000元的禮金，沒想到資深主管一句「現在25歲以下年輕人喜歡月餅，我們要留住年輕人」，現金就被換成2盒月餅，讓他超級傻眼。文章公開之後掀起網友熱議，大多數人的反應都和原PO一樣，覺得現金比月餅實在；也有人半開玩笑暗示，可能是主管想從中獲得一些好處，「呵呵，水很深別問。」

▲▼營養師教吃月餅。（圖／Unsplash）

▲原PO的主管主張「年輕人喜歡月餅」，他卻無法認同。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，公司原本決定發3000元現金給員工當中秋節禮物，沒想到一名資深主管突然跳出來說，「現在25歲以下年輕人喜歡月餅，我們要留住年輕人」，就因為這句年輕人喜歡月餅，中秋節禮物就從3000元變成2盒1600元的月餅禮盒。

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「為何年輕人這麼喜歡吃月餅？」原PO故意在文中說反話來嘲諷主管，「月餅高熱量又不好吃，為了年輕人，我們不斷委屈犧牲自己，就為了讓年輕人留下來，但我真的不能理解，為何不直接拿現金？」

文章公開之後掀起網友熱議，大多數人都和原PO一樣支持發現金，「發錢最實在」、「傻蛋才要月餅，現金比較實在」、「我沒聽過年輕人喜歡月餅的」、「明明就是現金比較好，月餅吃了也是要拉出來的」、「寧可現金，也不要禮盒啊」。

還有網友半開玩笑暗示，或許是原PO的主管想要借花獻佛，甚至是希望從中拿到什麼好處，「因為要創造金流」、「我看是資深主管要拿禮盒去借花獻佛吧」、「你領中秋月餅，他領中秋獎金啊」、「傻瓜，你聽不出來是個幌子嗎」、「呵呵，水很深別問」。

留言區中也有一名網友分享，原PO的遭遇讓他想到朋友的公司也發生過一件讓人很無言的事情，因為疫情的關係，公司尾牙改成每人發1000元，讓各部門自行去聚餐，不料竟然有主管跳出來質疑，「如果有人刻意不去呢？」結果這筆錢就這樣沒了，讓朋友超級傻眼，「靠北喔，不去（是）他的自由啊！」

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