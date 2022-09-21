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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／漏網鏡頭！陳其邁「細長美手」開箱　聽被網狂讚好害羞

▲▼民進黨高雄市長參選人陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪，被問及「纖細雙手」常成網友焦點，反問記者：「那妳覺得呢？」。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪，被問及「纖細雙手」常成網友焦點，反問記者：「那妳覺得呢？」（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

手控快來！高雄市長陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，侃侃而談高雄一路來的改變，以及下個4年對於城市轉型的展望，在以專業的態度結束訪問後，他也放鬆了下來，流露出親和力十足的一面。被問到在疫情記者會時，經常有網友歪樓注意他的手時，陳其邁顯得害羞，笑回「都沒有在保養啦，哪有時間。」

▲▼民進黨高雄市長參選人陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪，被問及「纖細雙手」常成網友焦點，反問記者：「那妳覺得呢？」。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼在疫情記者會期間，陳其邁「細長美手」被網友歪樓大讚，意外成焦點。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼民進黨高雄市長參選人陳其邁接受《東森新媒體ETtoday》專訪，被問及「纖細雙手」常成網友焦點，反問記者：「那妳覺得呢？」。（圖／記者許宥孺攝）

在過去疫情記者會期間，陳其邁經常會拿著手板說明最新疫情以及相關防疫政策，有網友就注意到他乾淨、纖細的手指，不少人歪樓大讚「這手真香」、「這手很可以」、「可以當手模」，意外成為另類焦點。

▲▼陳其邁纖細手指被讚爆真香。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被問到知道網友都有在注意他的手嗎？陳其邁顯得害羞。（圖／記者許宥孺攝）

這次在結束專訪後，陳其邁與ETtoday記者輕鬆話家常時，記者就問起邁邁市長知道網友都有在稱讚他的美手嗎？他聽到後就靦腆一笑，反問記者「那妳覺得呢？」，害羞地說「男生被講這個，比較不自在啦。」

▲▼陳其邁纖細手指被讚爆真香。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼陳其邁大方跟ETtoday的男記者互比一下手指PK，果然，「纖細美手」毫不意外勝出。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼陳其邁纖細手指被讚爆真香。（圖／記者吳奕靖攝）

接著陳其邁也大方跟ETtoday的男記者互比一下手指PK，果然，「纖細美手」毫不意外勝出。他笑著說，我沒保養啦，也沒有在擦乳液，哪有時間擦，歹命的！」流露出私底下幽默、親和力十足的一面，成為意外的有趣漏網鏡頭。

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關鍵字：

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