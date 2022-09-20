強震受災戶！交通部運研所屋頂排氣頂板傾斜　「2到3天拆除」

▲交通部運研所頂樓受地震影響，排氣頂板傾斜。（圖／運研所提供）

記者李姿慧／台北報導

9月18日發生地震，位於台北市的交通部運輸研究大樓頂樓屋頂突出物排氣頂板傾斜，交通部運研所表示，傾斜物體尚無安全疑慮，目前正與廠商進行移除方案評估，預計2到3天可完成拆除。

9月18日下午2點44分台東池上發生6.8級地震，交通部運輸研究所也傳出災情，運研所表示，地震後第一時間成立緊急應變小組，並由樓管人員依照標準作業程序進行逐樓巡檢，於當天下午3點03分發現大樓附屬設施頂樓之屋頂突出物排氣頂板因地震導致傾斜。

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▲交通部運研所頂樓受地震影響，排氣頂板傾斜。（圖／運研所提供）

運研所指出，當天除於第一時間通報交通部及運研所秘書室，並立即邀請廠商進行現場實地勘查，初步研判無立即性危險，並同步進行現場管制及封鎖。另每日派員定時巡視及觀察傾斜物體位移情形，目前傾斜物體係穩定尚無安全上疑慮。

交通部運研所指出，該棟大樓於84年6月落成，已使用27年餘。由於近期多次地震，導致大樓附屬設施頂樓之屋頂突出物排氣頂板向內傾斜，運研所正積極與專業廠商對傾斜物體之處理進行方案評估，預計2至3天可完成拆除及吊離作業。