台鐵全天開108班「類火車」！尖峰增24班直達車　接駁近2千人

▲台鐵花東線停駛，花蓮站擠滿旅客人潮。（資料圖／讀者蔣賀明提供）

記者李姿慧／台北報導

受9月18日發生強震，台鐵花蓮至台東路線不通，東里站6輛傾斜車廂已於今日下午6時全部扶正復軌，台鐵今也開出84班類火車客運接駁，並加開直達類火車24班次，總計今全天可開108班，截至傍晚已接駁1980人。台鐵表示，旅客等候時間僅有15到20分鐘。

台鐵受地震影響花蓮到台東間行車中斷，台鐵比照5/1類火車模式，開出「0952路線花蓮=玉里」沿途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗等站；「0953路線玉里=台東」沿途停靠富里、池上、關山、鹿野等站。

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▲東里站DMU柴油自強號巳經全部扶正復軌。（圖／記者李姿慧翻攝）

另台鐵今也在尖峰時段花蓮-玉里、玉里-台東雙向各開行12班次直達車，中途均不停靠，每日接駁時間自6時至20時止，由花蓮往台東或台東往花蓮旅客，需在玉里站換乘。

台鐵表示，9月19日表定60班次，實際開出136班次，接駁5,002人；9月20日表定84班次，並增加直達車24班次，截至今（20）日17時已開出79班次，接駁1,980人，旅客候車平均時間僅15至20分，花蓮=玉里接駁車到達玉里後，均可在30分鐘內順利換乘玉里=台東接駁車。

台鐵強調，已洽請客運業者備妥備用車輛，並視現場疏運情況機動加開班次，縮短旅客等候時間。

▼台鐵受地震影響花東停駛，改類火車客運疏運。（圖／記者李姿慧翻攝）