八德運動中心羽球場天花板被震塌　承包商「瑞助營造」回應了

▲桃園八德運動中心5樓羽球場剛裝好羽球燈，隔天地震時天花板全塌下來。（圖／Facebook／爆廢公社公開版）



記者柯振中／綜合報導

台東18日發生規模6.8強震，桃園八德運動中心5樓的多功能球場天花板因此震落，遭到外界罵翻。對此，負責工程的統包廠商「瑞助營造」出面說明，第一時間已展開最安全、高效的復原工作，針對這件事情，絕對虛心接受、不會推卸責任。

以下為「瑞助營造」的聲明全文：

針對9／18八德運動中花板震落說明有關9／18桃園八德運動中心5樓多功能球場天花板因地震塌落事件，瑞助營造在第一時間以統包廠商身分陪同市府單位前往視察，並全力配合專業鑑定單位的勘查作業，9／19旋即以最安全、有效率的方式展開復原工作；瑞助营造對此事件當虛心接受各界質疑，並願負起應負之責任絕不推諉，對於因此造成社會大眾的擔憂，瑞助營造深表抱歉，也同時向桃園市政府團隊及受傷民眾致上最深的歉意。

▲天花板地震後大面積掉落，事件引起廣泛討論。（圖／翻攝自Facebook／賴香伶）



瑞助營造自107年取得桃園市政府八德國民運動中心等3棟大樓，統稱「北景雲計畫統包工程」以來，均以嚴謹的施工管理與品質完成施作，本工程已於110年初竣工，後續並通過驗收點交流程，已交付給業主桃園市政府營運使用至今。查報載所指之111年9月17日的燈箱加裝工程，係由運動中心營運團隊另行發包承攬，並非由瑞助營造施作，亦非原契約保固之範圍瑞助營造施作之項目，舆有心人士所指稱「剛整修好一天即倒塌」者，非屬同一事件，特此聲明，請外界勿再混淆或為不實報導，瑞助營造將保留法律追訴權以維護商譽。

瑞助營造穩健經營超過三十年，對於施工品質和職業安全衛生從來不敢掉以輕心，有關外傳近5年違反職安法199件並非事實，其缺失主要為現場未確實聯繫及巡視、設施防護不足、個人防護具（未戴安全帽）等一般違規項目；按圖施作，是瑞助營造經營的不二法門，外界指摘係「豆腐渣工程」絕非事實。瑞助營造歷年來共計獲得11座金安獎、6座金質獎之肯定，施工品質經國家級驗證，絕對經得起考驗。



9/18全台有感強震發生之後，瑞助營造立即啟動SOP流程，主動聯紫全台保固內建案業主確認災損情形，對於所承攬的每個案件，瑞助營造均本於專業與負責的態度應對，此次八德運動中心事件，瑞助營造會在最快時間內協助場地修復及營運，內部也將進行全面的檢討與改善，謝謝各界的關心指正。

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