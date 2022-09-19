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基隆妹下藥女同學「獻給男友性侵」　見一舉動傻眼嗆：不要太過分

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲謝女設局迷昏同學，供男友性侵，結果一句話成為共犯鐵證...（示意圖／取自123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

基隆市20歲謝姓女子2020年6月與林姓男子交往，隔月便協助男友下藥性侵同班同學，但過程中她看不下去，一度喝斥男方「你不要太過分」，不料這句話被處於昏迷的受害人恍惚之間聽到，成為她參與犯案的關鍵鐵證之一。基隆地方法院審理後，將謝女、林男依藥劑強制性交罪各判刑7年。全案仍可上訴。

根據判決書，3人曾就讀同一所高職，當年2名女子同班，林男則是隔壁班。畢業後約2年，林男、謝女二人交往成為男女朋友，但僅僅不到一個月，謝就約昔日同班同學吃飯敘舊，並稱要介紹朋友給她認識，實際上卻是要為男友設局性侵。

2020年7月24日上午10點多，3人赴約會合，謝女提議先到她奶奶家玩牌，晚點再吃飯。路途中，謝女拿出一盒維他命C，與男友各吃一顆，但她早在包裝盒內暗藏2顆安眠藥，目的是取信被害人，隨後騙對方吃下。不過，被害女子認為很難吃，途中就偷偷吐掉藥錠。

抵達目的地後，謝女雖聲稱這是「奶奶家」，但其實是林男住處。不過，被害女子未察覺異樣，受邀到房間的雙人床上玩牌，怎料謝女見第一顆藥錠未出現效果，又把維他命包裝盒中的另一顆安眠藥拿出來，不停催促她服用，而她也禁不住謝女一再糾纏，索性配水吞了下去。

大約5到10分鐘後，被害女子因藥效昏睡在床上。林男見有機可乘，便在女方褲子胯下弄破一個洞，隨後開始性侵。過程中，被害女子恢復一點點意識，但依舊無法動彈，也睜不開眼睛，只知道全身衣服還穿著，並感覺到大腿被掰開、有東西插入陰道，隨後就有稠稠的東西被放進嘴裡，「差不多2、3秒就離開我的嘴巴」。

被害女子昏迷時，聽到林男說「去拿相機來拍」，後來感覺有稠稠的東西塞入嘴巴後，還聽到謝女喝斥「你不要太過分！」隨後傳來2人吵架聲。昏迷2小時後，被害女子逐漸清醒，下意識先去浴室漱口，並用手機傳訊給2名女性友人求救，但不知道用什麼藉口離開，便隨林謝2人到火鍋店吃飯，直到傍晚離開後，才在友人陪同下驗傷報案。

林男到案後否認下藥性侵，辯稱自己是在「捉弄」睡著的被害人，「我不記得我是說拿手機或相機來拍，我有這念頭，但我後來沒有這樣做，我確實有說，但是對自己講...」不過，根據採檢鑑定，受害女子外陰部、陰道深處均檢出林男Y染色體，且醫院尿檢也檢出安眠藥成分，成為性侵鐵證。

另外，謝女偵訊時幾乎坦承所有犯案內容，僅就男友叫她拿相機拍照一事辯稱「是因為聽到外面有狗叫聲，男友以為是他奶奶回來了，要我拍幾張照片，但我去陽台沒看到人，所以我沒拍照就回房間了」。

基隆地方法院審理後認為，謝女哄騙被害人服用安眠藥，又說謊將人帶往林男住處，見對方昏迷整整2小時，情侶倆全程未試圖喚醒被害人，但等對方清醒後，卻反覆詢問「會不會頭暈？」才前往火鍋店吃飯，顯於常情不符。

再者，謝女未經男友同意、討論，便應允被害人在床上休息，加上男友犯案時，也不怕謝女發現其犯行，事後謝女甚至提議前往用餐，也未與男友決裂，或單獨將受害人帶離林男住處，反而協助掩飾犯行，向被害人謊稱褲子破洞「可能原本就有」，足認2人事先早有計劃，具有犯意聯絡及行為分擔。

法官認為，雖然謝女一度喝止「你不要太過分」，但期間均未以具體行動阻止，明顯有意縱容男友性侵，出言喝斥僅是對男友進一步觸碰被害人嘴巴表示反對，依舊是共犯，因此認定情侶倆共同犯以藥劑強制性交罪，考量2人皆未坦承犯行，犯案時皆年僅20歲，因此上個月判決2人各處7年有期徒刑。

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