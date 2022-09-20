送餐遭保全一拳KO！他撂「外送者聯盟」爆氣開扁　百人亂鬥畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

中國廣東省廣州市近日發生一起外送員和保全多人互毆事件，一名外送員把車停在萬科廣場送餐，事後正打算離開時卻被保全攔下刁難，2人因此爆發肢體衝突，不料外送員被「一拳KO」後，心生不滿，找來大批外送員到場助陣，現場聚集近上百人大亂鬥。畫面一曝光，引發網友瘋傳。

綜合陸媒報導，這起事件發生在本月19日，一名穿著黃色制服的外送員當時疑似將車停在萬科廣場又隨意進入送餐，引發當地保全不滿，2人爆發激烈口角，外送員先是推了一把保全，不料對方直接一個側踢擊中他的頭部，接著再一拳往他的臉上打去，當場將他KO，倒地不起。

▲一名外送員遭保全KO，事後找來上百名同行圍毆保全。（圖／翻攝自微博，下同）

報導指出，這名外送員事後不甘被打趴，找來數10名同行前來助陣，其中甚至還包含穿著藍色制服的不同公司外送員，現場聚集將近上百人，雙方不斷出手互毆，而外送員也仗著人數優勢將保全團團圍住毆打，幾名保全倒地後還慘被多人狠踹，場面相當失控，所幸警方獲報後立即前往處置，衝突才沒進一步升溫。

畫面曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛表示「都是打工的，何必互相為難呢」、「難得看到兩個平台這麼團結，以前看到的都是兩家互毆」、「估計對這的保安積怨已久了不然不可能這麼團結」、「何必呢，都是服務工作，互相尊重和禮讓會不會好點」、「已經有幫派勢力傾向了」。

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