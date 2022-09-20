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社會 社會焦點 保障人權

控櫃姐「吃霸王餐」外送員怒報警　南警說話了…誤會一場

記者林悅／台南報導

台南一位外送員在臉書爆料公社發文指出，他送餐到百貨公司櫃位，客人取餐後卻回報「未取得餐點」，外送員立刻報警 PO網，引起網友熱議，台南市警二分局警方指出，經調查係「誤會一場」。

▲該名櫃姐知道防疫規定後，急忙下樓找外送員。（圖／記者林悅翻攝）

▲該名櫃姐知道防疫規定後，急忙下樓找外送員。（圖／記者林悅翻攝）

該名外送員在爆料公社發文指出，19日晚間外送到台南某知名百貨公司，原來是「訂餐人出於愛心」替收餐人訂餐，但百貨規定不得送至櫃內，於是外送員便告知客人，餐點寄放在百貨公司的「餐點放置區」。豈料，客人取餐後卻回報「沒有拿到餐點」，後來外送員接到客服電話後，馬上回百貨了解狀況，並同時報警調查。最後結果得知，客人有拿到餐點卻回報未拿到，認為是不恰當行為，他發文用意想讓這歪風停止繼續。

▲台南一位外送員在臉書爆料公社發文指出，他送餐到百貨公司櫃位，客人取餐後卻回報「未取得餐點」，外送員立刻報警 PO網，引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲台南一位外送員在臉書爆料公社發文指出，他送餐到百貨公司櫃位，客人取餐後卻回報「未取得餐點」，外送員立刻報警 PO網，引起網友熱議。

台南市警二分局說明指出，二分局南門所員警於9月19日晚上6時16分許據報，西門路某百貨公司之側門處發生有疑似外送餐點遭竊案件，經員警前往瞭解係某平台外送員接獲該百貨公司2樓專櫃員工下訂餐點，並於下午5時49分將餐點送抵百貨公司，並依照該公司防疫要求，將餐點放置於員工出入口之外送餐點區，並以平台App回報餐點送達。但櫃台員工也因在2樓櫃位久候未接獲餐點，即向平台客服回報未收到餐點，導致該外送員遭註記缺點。

警方說，外送員乃報案尋求警方協助，並經查閱監視器，發現係因櫃檯員工不熟悉百貨公司之防疫規定所產生之誤會。警方當場也向雙方當事人說明實際狀況，並請百貨公司就上述防疫規定應廣就員工宣導，以避免類似誤會發生。

品牌專櫃謝姓協理說明表示，整件事件係一場誤會，因員工是新進人員，點餐時也註明送櫃位，但並不知防疫期間公司有規定外送員不能上來直接送櫃位，所以員工在櫃位等不到外送員，就用手機在APP回復未收到餐點，其目的僅是想知道餐點送去那裡，並非要投訴該名外送員，後來得知公司防疫規定，下去員工出入口之外送餐點區，才找到她點的餐，餐點是有扣款的，所以並非吃「霸王餐」，警察來查問了解狀況後，也說是時間差的誤會，該名員工也試圖打電話給外送公司，希望能幫忙該名外送員「平反」，但不得其門而入，日後會告知新進人員公司的防疫規定，避免再發生類似情事。

惟外送員對此說法表示不認同，因他送餐時有打電話給該名櫃姐，櫃姐怎可能沒有他的電話，而無法向他查證？因客人沒有收到餐點對他們外送公司來說，是很嚴重的事，他可能會被「停權」，他將前往二分局「備案」，如果公司事後沒有追他的責任，那此事就算了，如有追究他的責任，他也會有所反應。

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