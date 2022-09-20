因應連續強震　六河局啟動堤防安全檢查檢測正常

▲因應近日東部地區連續強震，第六河局啟動水利建造物不定期檢查，初步檢測情形一切功能皆屬正常。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為因應近日東部地區連續強震，第六河局立即啟動水利建造物不定期檢查，透過航拍機、透地雷達及人員巡檢等，針對高液化潛勢堤岸、防汛道路、水閘門及水利構造物等，進行安全測試與非破壞性檢測，初步檢測情形一切功能皆屬正常。

因正值汛期且可能接續有颱風來襲，六河局不敢大意，除針對堤坊與各橋梁銜接界面安全、水門啟閉功能妥善率及河道有否因地震而有隆起現象等，均再次詳查，以避免2次災害發生。並針對轄區內震災高風險堤段進行非破壞性檢測，已優先針對2016年0206地震間，曾受損紀錄之曾文溪日新護岸、尖山堤防，以及位屬高土壤液化潛勢區且處於人口密集區域之堤段，如三爺溪排水出口段護岸、鹽水溪溪心寮堤防等堤段，檢查有無受土壤液化或是地震影響，造成構造物破壞及異常下陷等情況，以確保汛期間水利構造物安全無虞。

六河局長謝明昌也呼籲民眾，因近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，提醒民眾非必要避免前往山區活動。並可透過防災資訊服務網（http://fhy.wra.gov.tw）、facebook防汛抗旱粉絲團、行動水情APP、警戒簡訊通報系統及免付費電話0800-079-579（你去救、我去救）等防災避災工具，掌握相關防汛即時訊息。