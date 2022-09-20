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他抖問「921前夕為何強震」　網一面倒戰翻：巧合令人害怕

▲▼花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，最後受困母子已被救出，總統計受困4人全數救出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，畫面怵目驚心。（圖／花蓮縣政府提供）

網搜小組／劉維榛報導

23年前的921大地震，造成2400多人罹難，以及多棟樓房倒塌。一名男網友害怕直呼，「為何大地震發生在9月20日前後？這個時間點有什麼特別的嗎？」文章曝光後，網友紛紛反酸，「沒有『都』發生在20日前後，我只能說台灣的大地震都發生在1-12月之間，這個巧合令人害怕！」

一名男網友在Dcard上以「為何大地震發生在9月20日前後？」為標題發文，他敏感表示，「為何台灣的大地震，都發生在9/20日前後？這個時間點有什麼特別的嗎？」

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底下網友反酸，「好了啦，不要腦波弱自帶風向 ，裝神弄鬼的挺好笑」、「沒有『都』發生在20日前後，我只能說台灣的大地震都發生在1-12月之間，這個巧合令人害怕」、「太陽黑子最低時間，剛好換季容易地震」、「地震目前對人來說就是隨機事件吧」、「我的生日也在921，希望今年還是一樣做做防災演練就好了」、「兩次大地震都在我生日：2018/2/6花蓮大地震、2016/2/6美濃大地震（維冠）」、「這幾年內那麼多地震，剛好這次在9/21前後而已」。

轉眼921大地震已過23年，地震測報中心主任陳國昌指出，918台東池上發生芮氏規模6.8地震，相當於8顆原子彈的威力，是921地震的0.17倍。

針對台東關山規模6.4地震，台東池上規模6.8地震，以及花蓮卓溪規模5.9地震，由於接近921這敏感時機，外界猜測百年地震週期將至。對此，陳國昌強調，本次地震密集餘震時期已接近尾聲，以週期預測地震意義不大，因為地震週期通常長達好幾百年，但人類觀測地震歷史不過200年，時間等基本上都是巧合，且正負差可能差到20、30年，如此計算只會引起恐慌。

▲▼氣象局地震中心主任陳國昌聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲氣象局統計，從第一個地震發生後至今早9點，共發生163次地震。（圖／記者許靖騏攝）

值得注意的是，由於明天就是9月21日，氣象局長鄭明典在臉書提醒，「明天、就是明天！準備好你的手機，在開機狀態，看看警報會不會響」，並提醒民眾記得將手機開機，「沒準備可能會嚇一跳，那就抱歉囉，防災測試很重要的。」

內政部也指出，明日上午9時21分，將發送「地震速報演練」的國家級警報簡訊，大家收到訊息不用驚慌，全民啟動防災意識，配合做好保命3步驟「趴下、掩護、穩住」。

另也會及時讓民眾從不同管道接收到災害緊急訊息，包括在上午9時25分，將運用災防告警細胞廣播系統及防空警報系統，對沿岸民眾發布海嘯警報；上午10時59分到11時01分，各電視台都會自動切換到公視（13）頻道，同步播放災防訊息。

▼921國家防災演練將發送「地震速報演練」的國家級警報簡訊。（圖／內政部提供）

▲▼9/21國家防災演練將發送「地震速報演練」的國家級警報簡訊。（圖／內政部）

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