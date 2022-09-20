橋面「開水溝」！玉里卓富大橋遭震裂　15噸以上大客車禁通行

▲花蓮玉里卓富大橋遭震裂，猶如在橋面開了一條水溝，已禁止15噸以上大客車通行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918強震重創花東地區，造成玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等多處路段與民房破損、斷裂，20日一早縣長徐榛蔚驅車南下，在卓溪鄉長呂必賢陪同下逐一與施工單位進行實地視察，其中卓富大橋遭震裂損壞，已禁止15噸以上大客車通行。

▲花蓮縣長徐榛蔚赴玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉勘查受震損路段與民房。

徐榛蔚針對民宅及擋土牆、涵管破裂之損害狀況提出具體建議，責成卓溪鄉公所積極搶修，針對水溝溝渠之清理，務必先進行清淤；破損漏水之水管進行更換；水塔與自來水管需進行全面更新，傾倒危及鄉親生命安全之擋土牆先進行拆除，並設置暫時性圍籬，進行全面檢視搶修，儘速恢復部落往日榮景。

徐榛蔚說，目前各搶修單位已針對部落各需修繕之區域進行立即性修復，目前自來水停水部分，因受地震災情影響，目前自來水公司全面以減壓方式盡快搶修，若花蓮縣南區鄉親住宅有用水之需求，可聯繫消防局(119)或自來水公司專線（1910），將會有專人為您協助。

受地震影響，卓溪鄉卓溪村卓富大橋路面龜裂及邊坡護欄損壞情形，有影響用路安全之疑慮，目前已安裝夜間警示燈及封鎖線，禁止15噸以上大客車通行，提醒鄉親注意行車安全。