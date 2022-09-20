最新民調：蔣萬安支持度32.7%第一　陳時中26.3%、黃珊珊23.7%

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉倒數67天，網路媒體《震傳媒》20日釋出最新民調，國民黨台北市長參選人蔣萬安支持度32.7%居冠、民進黨參選人陳時中26.3%、無黨籍參選人黃珊珊23.7%、無黨籍參選人童文薰0.5%、台灣維新參選人蘇煥智0.2%；另針對2024年希望誰當選總統，副總統賴清德以23.2%支持度居冠，鴻海集團創辦人郭台銘19.1%次之，新北市長侯友宜以16.3%名列第三。

最新民調顯示，當被問及最近有人說絕對不能讓陳時中當選台北市長，如果是黃珊珊或蔣萬安當選都可以接受，您同不同意這個說法？有53.9%民眾表示同意，34.1%表示不同意；其中，非陳時中支持者有53.9%表示同意、34.1%表示不同意，非蔣萬安支持者中有25.2%表示同意、58.8%表示不同意。

此外，被問及蔣萬安說他祖父經國先生是他學習目標和榜樣，他自己才是正藍軍，國民黨的選舉文宣也把蔣經國和蔣萬安的畫像印在一起。蔣萬安競選台北市長常常會提到他和蔣經國的關係，您有沒有因為這樣改變您對蔣萬安的印象？民調顯示，11.1%民眾表示有改變，高達84.3%民眾表示沒有改變。

另針對近期引發熱議的「公廁宣傳影片」，當被問及陳時中提出要把台北市公共廁所7200個馬桶換成免治馬桶，但是宣傳影片裡，陳時中在廁所演出像偷窺一樣的行為， 在爆發爭議後才修改影片，您有沒有因為這個事件改變您對陳時中的印象？民調結果顯示，17.8%民眾表示有改變，76.1%民眾表示沒有改變。

民調也詢問，距離總統大選還有1年4個月，如果以下這幾個人有機會參選總統，您比較希望是誰擔任下一屆總統？民調結果顯示，有23.2%民眾選擇賴清德，19.1%選擇郭台銘，16.3%選擇侯友宜，另有9.7%支持台北市長柯文哲，9.6%支持前副總統陳建仁，國民黨主席朱立倫僅獲得2.6%，另有4.8%民眾表示都不支持，14.7%未明確回答。

本次民調由震傳媒股份有限公司委託畢肯市場研究股份有限公司執行，調查範圍為台北市各行政區，調查對象為設籍在台北市並年滿20歲的民眾，調查時間2022年9月12日至9月13日，調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，以台北市住宅電話電腦資料庫為輔助進行隨機跳號抽樣，最終成功完訪1073人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為正負3.0%，並依照台北市政府公布2022年8月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2021年12月 民眾教育程度等特徵進行加權。

▼《震傳媒》今天公布最新民調。（圖／震傳媒提供，下圖同）